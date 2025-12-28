Straubinger Tagblatt

Keine Alternative zur Bayern-Koalition

Straubing (ots)

Mittelfristig ist außer dem CSU/Freie-Wähler-Bündnis keine tragfähige Regierungskoalition für Bayern in Sicht. Die bayerische SPD leidet unter besorgniserregender Schwindsucht (...). Schwarz-Grün stößt entgegen den Empfehlungen einiger weniger auf breite Ablehnung in der CSU. Mit dem früheren Fraktionschef Ludwig Hartmann an der Grünen-Spitze wäre es wohl eher denkbar gewesen als mit Frontfrau Katharina Schulze.So wie es heute aussieht, wird es die "Bayern-Koalition" daher wohl bis mindestens 2033 geben.

