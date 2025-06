Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

CTIF-Wettbewerbe 2026 in Berlin abgesagt

Verlässliche Finanzierung der internationalen Veranstaltung nicht gewährleistet

Zusammen mit der Berliner Feuerwehr, der größten und ältesten Berufsfeuerwehr Deutschlands, hatte der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) die Absicht, in deren Jubiläumsjahr 2026 die 18. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe und die 25. Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung in Berlin zu veranstalten.

Leider musste die Veranstaltung nun in einstimmigem Beschluss des DFV-Präsidiums und der Landesfeuerwehrverbände abgesagt werden. Die aktuellen Rahmenbedingungen in Deutschland, insbesondere der Regierungswechsel und die damit verbundenen Änderungen in den Zuständigkeiten, sowie die allgemeine Finanzlage, führten dazu, dass keine verlässliche Finanzierung der internationalen Veranstaltung gewährleistet werden konnte. Zudem beeinflusste die weltpolitische Lage mit Kriegen und Konflikten die Planung und Durchführung erheblich.

Bereits seit 2024 hatte es eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr gegeben. Hier waren die großen logistischen und infrastrukturellen Herausforderungen, die sich durch die Durchführung in der Veranstaltung mit etwa 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 30 Ländern in der Metropole Berlin ergaben, zusammen angegangen wurden. "Ich bedanke mich bei allen Menschen, die sich - egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich - mit großem Engagement für die CTIF-Wettbewerbe eingesetzt haben. Die nationenübergreifenden Werte und Ziele des Weltfeuerwehrverbandes sind angesichts von Kriegen und Konflikten, internationalen Bedrohungslagen und weiteren Herausforderungen für die Feuerwehren in aller Welt wichtiger denn je", erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse.

