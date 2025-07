ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/25

Mainz (ots)

Woche 33/25 Do., 14.8. 22.15 Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das" Bitte Ergänzungen beachten: Kamera: Florian Lengert, Leonard Bendix, André Götzmann Woche 34/25 Di., 19.8. Bitte Änderun des Sendetitels beachten: 20.15 AfD – Aufstieg in der Flüchtlingskrise Bitte streichen: Die AfD und die Flüchtlinge

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell