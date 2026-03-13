PLAYMOBIL

Darum boomt Sammeln im Fußball - Nostalgie-Trend unter Fans wächst

Bild-Infos

Download

Zirndorf (ots)

Trikots, Stadiontickets oder Sammelfiguren: Für viele Fußballfans sind solche Erinnerungsstücke mehr als nur Gegenstände. Sie halten Momente aus Spielen, Vereinsgeschichten und gemeinsamen Stadionbesuchen lebendig und werden deshalb oft über Jahre hinweg aufbewahrt.

Das bestätigt auch eine aktuelle Playmobil-Studie zur Sammelleidenschaft und Fußballkultur in Deutschland: Für die große Mehrheit der Deutschen (87 %) gilt, dass Dinge mit emotionalem Wert aufgehoben werden. Unter Fußballfans ist dieser Anteil sogar noch höher: rund 92 % (91,6 %) behalten Erinnerungsstücke bewusst.

Dabei steht weniger der Besitz selbst im Mittelpunkt als die Bedeutung, die Menschen mit den Dingen verbinden. Emotionale Erinnerungen treiben die Sammelleidenschaft: Fast neun von zehn Menschen (89,7 %) der 18- bis 65-Jährigen haben einen persönlichen Bezug zum Sammeln, zwei Drittel sammeln aktiv oder zumindest gelegentlich (67,2 %). Für viele ist Sammeln Ausdruck von Nostalgie und ein Stück Geborgenheit - unter Fußballfans ist dieses Gefühl besonders ausgeprägt.

Sammeln ist längst Mainstream

Sammeln gehört für viele Menschen zum Alltag. Fast ein Drittel der Deutschen (30,4 %) sammelt aktiv. Unter Fußballfans steigt dieser Anteil auf über 42 % (42,2 %). Gleichzeitig lehnen nur 3,2 % der Fans Sammeln grundsätzlich ab - gegenüber 10,3 % in der Gesamtbevölkerung.

Auch kulturell spielt Sammeln im Fußball eine besondere Rolle. Mehr als die Hälfte der Deutschen sieht es als festen Bestandteil der Fußballkultur. Unter Fans steigt die Zustimmung sogar auf über 70 % (71,2 %). Erinnerungsstücke, Fanartikel oder Sammelfiguren werden damit zu sichtbaren Zeichen von Identität und Zugehörigkeit.

"Sammeln ist mehr als ein nostalgisches Hobby - gerade im Fußball gehört es für viele Fans einfach dazu. In der Fußballkultur verbinden sich Erinnerungen, Identität und Gemeinschaft besonders deutlich", sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

Fußball verbindet Generationen

Fußball gilt für viele Menschen als generationsübergreifendes Erlebnis. 70 % der Deutschen sehen den Sport als kulturelles Element, das Generationen verbindet. Unter Fans liegt dieser Wert sogar bei über 93 %.

Diese Verbindung zeigt sich auch beim Sammeln: Während in der Gesamtbevölkerung etwa jeder Zweite (55,1 %) angibt, eigene Sammeltraditionen aktiv weiterzugeben, sind es unter Fußballfans fast 80 % (79,4 %). Mehr als die Hälfte der Deutschen (55,4 %) kann sich zudem vorstellen, Fußball-Sammelfiguren gemeinsam zu sammeln oder zu verschenken - unter Fans liegt die Zustimmung mit 81 % deutlich höher.

Kidults greifen Kindheitserinnerungen wieder auf

Besonders ausgeprägt ist die Sammelleidenschaft bei den 35- bis 44-Jährigen, der Generation der Millennials. Mit rund 40 % stellen sie die größte Gruppe aktiver Sammler.

Viele in dieser Generation sind mit Sammelfiguren, Fußball-Sammelalben oder Fanartikeln aufgewachsen. Entsprechend können sich zwei Drittel (67 %) vorstellen, Fußball-Sammelfiguren gemeinsam zu sammeln oder zu verschenken.

Diese Entwicklung spiegelt das sogenannte "Kidult"-Phänomen wider: Erwachsene mit stabiler Lebens- und Einkommenssituation knüpfen bewusst an Kindheitserfahrungen an. 81,2 % halten es für normal, dass auch Erwachsene Spielfiguren oder Sammlerstücke besitzen. Knapp drei Viertel (73,7 %) der Deutschen sagen, dass Dinge oder Gewohnheiten aus der Kindheit ihnen bis heute ein Gefühl von Sicherheit geben. Besonders hoch ist dieser Wert mit rund 81 % (81,1, %) Zustimmung erneut bei den Millenials. Höher liegt der Wert mit 83,8 % nur noch den Fußballfans.

Sammeln verbindet damit persönliche Erinnerungen aus der Kindheit mit gemeinschaftlichen Erlebnissen im Erwachsenenalter und wird so zur Brücke zwischen verschiedenen Lebensphasen.

Sammelfiguren als Teil der Fußballkultur

Der Trend zur Sammelkultur zeigt sich auch rund um den Fußball - etwa bei Sammelfiguren, die Erinnerungen an Vereine und Spieler festhalten. Auch Playmobil greift diese Entwicklung auf: Den Auftakt bildet ein limitiertes Bundesliga-Sammelstars Starter Set 25/26mit sechs aktuellen Bundesliga-Spielern: Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt, Luka Vuskovic und Said El Mala.

Die Figuren, die ab dem 13. März 2026 ab 9:00 Uhr exklusiv im Online-Shop erhältlich sind, markieren den Start einer größeren Sammelserie. Zum Saisonstart 2026/27 folgt die vollständige Kollektion mit insgesamt 198 Spielern aus allen 18 Bundesliga-Clubs.

LimitiertesBundesliga-Sammelstars Starter Set 25/26

Sechs lizenzierte Spielerfiguren: Harry Kane, Mario Götze, Angelo Stiller, Julian Brandt, Luka Vuskovic, Said El Mala.

Produktnummer: 72279, UVP EUR 19,99

Vollkollektion zur Saison 2026/27 ab September 2026 erhältlich / 198 offiziell lizenzierte Figuren /18 Clubs, jeweils 11 Spieler pro Team.

* Informationen zur Studie

Playmobil-Umfrage, Repräsentative Online-Befragung "Sammelleidenschaft & Fußball-Fankultur in Deutschland 2026" im Februar 2026 durchgeführt von Appinio (n = 1.000, 18-65 Jahre, quotiert nach Alter, Geschlecht und Bundesland).

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuell