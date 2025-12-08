PLAYMOBIL

Auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Playmobil bringt die Nationalmannschaft ins Spiel

Die Auslosung der Gruppenphase und Austragungsorte am vergangenen Freitag hat die Vorfreude auf die Fußball-WM 2026 weiter entfacht. Vom 11. Juni bis 19. Juli richtet sich der Blick der Fans nach Kanada, Mexiko und die USA - und viele fiebern den ersten Spielen der deutschen Mannschaft entgegen. Passend dazu bringt Playmobil gemeinsam mit dem DFB ein neues Highlight auf den Weg: eine Figurenkollektion zur deutschen Männer-Nationalmannschaft. In Verbindung mit der jüngst verkündeten Zusammenarbeit mit der DFL Deutsche Fußball Liga verankert Playmobil das Thema Fußball damit weiter in seiner Markenwelt.

Die neue Serie entsteht nun in direkter Zusammenarbeit mit dem DFB und wird ab 1. April 2026 deutschlandweit im Handel erhältlich sein. Die Kollektion umfasst unter anderem elf Spieler WM im ikonischen Playmobil-Stil sowie Spielsets mit weiteren Figuren rund um das Thema Fußball.

"Ein Turnier wie die Weltmeisterschaft schafft besondere Momente, die weit über die Spiele hinausreichen. Mit der neuen DFB-Kollektion bauen wir unser Engagement im Fußball weiter aus und setzen einen klaren Schwerpunkt innerhalb unserer Markenwelt. Unter 'Deine Welt. Dein Stadion.' zeigen wir, wie sich diese Momente im Playmobil-Format lebendig erzählen lassen", so Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

"Die besondere Atmosphäre einer Weltmeisterschaft entsteht schon lange vor dem ersten Anpfiff - und genau diese Vorfreude möchten wir gemeinsam mit Playmobil zu den Fans tragen. Unter dem Motto 'Deine Welt. Dein Stadion' wird die Faszination unserer Nationalmannschaft zur WM 2026 spielerisch erlebbar und verbindet Fußballbegeisterung mit einer vertrauten Spielwelt. Wir freuen uns sehr auf eine Partnerschaft, die die Faszination Fußball für Fans jeden Alters nahbar machen wird", sagt Henning Wegter, Director Partnerships & Sales beim DFB.

Die Partnerschaft mit dem DFB stärkt Playmobils Position in der Welt des Fußballs und markiert einen weiteren Schritt in der strategischen Weiterentwicklung der Marke. Mit der neuen Figurenserie zur Männer-Nationalmannschaft setzt Playmobil einen klaren Akzent im WM-Jahr 2026 und ergänzt seine Markenwelt um eine weitere wichtige Facette.

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Dachorganisation des deutschen Fußballs und vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation von Meisterschaften und Wettbewerben sowie die Vertretung der Interessen der Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Der DFB fördert den Fußball auf allen Ebenen, von der Breiten- bis zur Spitzensportentwicklung, und setzt sich für Fair Play und soziale Verantwortung ein.

Seit 2022 bündelt die DFB GmbH & Co. KG die wirtschaftlichen und digitalen Aktivitäten des DFB, einschließlich der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und des DFB-Pokals. Sie bleibt zu 100 Prozent im Eigentum des DFB e.V. und umfasst die Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Marketing, Vertrieb & Events, Nationalmannschaften & Akademie sowie IT & Digitales.

Über Playmobil

Seit über 50 Jahren begeistert PLAYMOBIL Kinder und Erwachsene mit seinen vielfältigen Themenwelten. Die kultigen, 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren sind das Herzstück des kreativen, mehrfach preisgekrönten Systemspielzeugs - sie laden Kinder ein, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, spannende Abenteuer zu erleben und ihre eigene Welt zu gestalten. Seit der Markteinführung im Jahr 1974 wurden über 3,8 Milliarden Figuren produziert. Heute ist PLAYMOBIL mit über 40 Spielthemen in rund 100 Ländern weltweit vertreten.

PLAYMOBIL ist eine Marke der Horst Brandstätter Gruppe mit Sitz in Zirndorf bei Nürnberg/Bayern. Die international tätige Unternehmensgruppe vereinigt starke Marken, die für Qualität, Innovation und Design stehen.

