Die besten Curvy-Looks von sheego für jeden Dresscode

Frankfurt (ots)

Die Zeit der Feste beginnt und mit den Einladungen zu sommerlichen Hochzeitsfeiern, Geburtstagen und Gartenpartys kommt bei vielen Frauen die Frage auf: Was ziehe ich bloß an? Je nach Anlass, vorgegebenem Dresscode oder Wetter variiert der Look. Doch modisch und festlich sollte das Outfit immer sein!

Mit der umfangreichen Curvy-Abendmode-Kollektion von sheego kommt garantiert keine Outfit-Panik auf. Das Plus-Size-Label präsentiert ganz vielseitige Styles: Von klassischen Abendkleidern mit verspielter Spitze über elegante Overalls bis hin zu sommerlich bedruckten Maxikleidern. Alle festlichen Kleidungsstücke überzeugen mit besonderen Curvy-Passformen, die dank jahrelanger Expertise speziell auf die Bedürfnisse von kurvigen Frauen abgestimmt sind.

Bei der Wahl des Outfits lohnt es, sich die Einladungskarte genau anzuschauen. Häufig ist ein Dresscode vermerkt, der eine Richtung vorgibt. Vor allem bei Hochzeitseinladungen wird das gerne gemacht.

Steht auf der Einladung "Black Tie" oder "Black Tie Optional" ist die Wahl eines klassisch langen Abendkleides in gedeckten Farben perfekt. Weitere Accessoires, wie glitzernder Schmuck oder eine kleine Abendhandtasche, können dem Outfit einen noch festlicheren Touch verleihen.

Bei den Dresscodes "Cocktail" und "Semi-Formal" darf der Look schon etwas lockerer sein - hier können Frauen auch zu kürzeren Kleidern, Overalls oder festlichen Oberteil-Hosen-Kombinationen greifen.

Wer sich für den Dresscode "Casual" oder "Smart Casual" entscheidet, möchte, dass die Gäste so kommen, wie sie sich wohl fühlen. Perfekt sind hier Maxikleider mit Mustern oder Blumendrucken. Auch bei den Farben dürfen die Gäste etwas mutiger sein - besonders schön im Sommer sind Pastelltöne oder knallige Farbakzente.

