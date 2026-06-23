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Prime Day 2026 mit Tineco: Diese smarten Reinigungslösungen erleichtern den Alltag

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Neuss (ots)

Prime Day zählt für viele Verbraucher inzwischen zu den wichtigsten Shopping-Events des Jahres - insbesondere für größere Anschaffungen im Haushalt. Wer die Aktionstage nutzen möchte, um in moderne Reinigungstechnologie zu investieren, findet bei Tineco passende Lösungen für unterschiedliche Wohnsituationen und Reinigungsbedürfnisse.

Zum Prime Day 2026 bringt Tineco eine Reihe seiner beliebtesten Reinigungslösungen in den Sale. Vom 23. bis 26. Juni 2026 profitieren Verbraucher:innen von Angeboten auf innovative Nass- und Trockensauger, intelligente Staubsauger und leistungsstarke Teppichreiniger. So wird moderne Reinigungstechnologie für unterschiedlichste Anforderungen im Haushalt zu attraktiven Konditionen verfügbar.

Die Prime-Day-Highlights im Überblick

FLOOR ONE STRETCH S6 - Reinigt dort, wo andere Geräte nicht hinkommen

Wer regelmäßig unter Betten, Sofas oder Schränken reinigen möchte, kennt das Problem: Viele Geräte kommen schlicht nicht weit genug. Der FLOOR ONE STRETCH S6 wurde genau dafür entwickelt. Dank seines 180°-Lay-Flat-Designs und der HyperStretch-Technologie erreicht er selbst schwer zugängliche Bereiche mühelos. Die intelligente FlashDry-Selbstreinigung sorgt anschließend dafür, dass Bürstenwalze und System automatisch gereinigt und getrocknet werden.

Prime-Day-Angebot: 229 EUR statt 349 EUR (UVP)

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Juni 2026 auf Amazon.de und im Tineco Store

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra - Gründliche Reinigung auch unter Möbeln

Der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra kombiniert starke Reinigungsleistung mit hoher Beweglichkeit. Dank seines 180°-Lay-Flat-Designs erreicht er mühelos Bereiche unter Sofas, Betten und anderen Möbelstücken. Das DualBlock Anti-Tangle-System verhindert zuverlässig, dass sich Haare in der Bürste verfangen, während die FlashDry-Selbstreinigung mit Heißlufttrocknung den Wartungsaufwand reduziert. So eignet sich das Gerät ideal für Haushalte, die Wert auf Komfort und eine unkomplizierte Reinigung legen.

Prime-Day-Angebot: 269 EUR statt 499 EUR (UVP)

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Juni 2026 auf Amazon.de und im Tineco Store

FLOOR ONE S9 Artist - Leistungsstarke Reinigung trifft modernes Design

Der FLOOR ONE S9 Artist richtet sich an alle, die bei Haushaltsgeräten keine Kompromisse zwischen Leistung und Design eingehen möchten. Er überzeugt mit einer besonders starken Saugleistung von 22 kPa, einem ultra-schlanken Gehäuse für schwer erreichbare Bereiche und einem intelligenten Anti-Tangle-System. Dank Selbstreinigungs- und Schnelltrocknungsfunktion bleibt auch der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Prime-Day-Angebot: 449.99 EUR statt 699 EUR (UVP)

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Juni 2026 auf Amazon.de und im Tineco Store

PURE ONE STATION 5 PRO - Für alle, die möglichst wenig Aufwand möchten

Der PURE ONE STATION 5 Pro nimmt seinem Nutzer einen Großteil der Gerätepflege ab. Die intelligente Station sammelt Staub automatisch und übernimmt die Selbstreinigung nach dem Einsatz, sodass der Aufwand im Alltag spürbar reduziert wird. Dank starker Saugleistung von 200 AW, langer Laufzeit und ZeroTangle-Bürste eignet sich das Gerät besonders für größere Wohnflächen sowie Haushalte mit Haustieren.

Prime-Day-Angebot: 359 EUR statt 499 EUR (UVP)

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Juni 2026 auf Amazon.de und im Tineco Store

CARPET ONE Cruiser - Sanfte Tiefenreinigung für Teppiche und Polster

Teppiche und Polster gehören häufig zu den anspruchsvollsten Bereichen bei der Reinigung. Der CARPET ONE Cruiser wurde speziell für diese Aufgabe entwickelt. Intelligente Schmutzerkennung, leistungsstarke Tiefenreinigung und schnelle Trocknung sorgen dafür, dass textile Oberflächen effizient gereinigt werden können - ohne lange Ausfallzeiten im Alltag.

Prime-Day-Angebot: 479 EUR statt 699 EUR (UVP)

Aktionszeitraum: 23. bis 26. Juni 2026 auf Amazon.de und im Tineco Store

*Hinweis: Die tatsächlichen Aktionspreise können variieren. Maßgeblich sind die zum Kaufzeitpunkt auf den jeweiligen Amazon-Produktseiten angezeigten Preise.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

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