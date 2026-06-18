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Prime Day 2026: Welche Reinigungslösung passt zu welchem Haushalt?

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Neuss (ots)

Vom 23. bis 26. Juni lockt der Prime Day wieder mit zahlreichen Angeboten rund um Technik, Haushalt und Smart Home. Für viele Verbraucher sind die Aktionstage der ideale Zeitpunkt, um größere Anschaffungen zu tätigen - insbesondere bei Haushaltsgeräten. Doch bei der Vielzahl an Modellen und Technologien fällt die Auswahl oft schwer: Reicht ein klassischer Akku-Staubsauger aus oder lohnt sich der Umstieg auf einen Floor Washer? Welche Funktionen erleichtern die Reinigung im Alltag tatsächlich?

Als Global No.1 Floor Washer Brand* zeigt Tineco, welche Reinigungslösungen sich für unterschiedliche Wohnsituationen eignen und welche Technologien aktuell besonders gefragt sind.

Drei Kategorien, ein Ziel: weniger Aufwand im Alltag & beste Ergebnisse

Vom Saugen und Wischen in einem Schritt über die flexible Reinigung des gesamten Zuhauses bis hin zur gezielten Tiefenreinigung von Teppichen und Polstern: Zum Prime Day zeigt Tineco, wie unterschiedliche Reinigungslösungen verschiedene Aufgaben im Haushalt übernehmen können. Zum Portfolio gehören Floor Washer, kabellose Staubsauger und Teppichreiniger - jeweils entwickelt, um typische Reinigungsherausforderungen einfacher und effizienter zu bewältigen.

Von Selbstreinigung bis Anti-Tangle: Technologien, die Arbeit abnehmen

Im Fokus stehen dabei Technologien, die Verbraucher im Alltag entlasten: Selbstreinigungssysteme, die die Gerätepflege vereinfachen, Anti-Tangle-Technologien gegen Haarverwicklungen sowie besonders flexible Designs, die auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln erreichen. Intelligente Sensoren unterstützen zusätzlich eine effiziente Reinigung, indem sie die Leistung automatisch an den Verschmutzungsgrad anpassen.

Worauf kommt es bei modernen Reinigungsgeräten an?

Ob verschüttete Flüssigkeiten in der Küche, Tierhaare im Wohnzimmer oder Staub unter dem Sofa - moderne Reinigungslösungen sollen alltägliche Reinigungsaufgaben schneller und unkomplizierter machen. Genau deshalb zählen intelligente Haushaltsgeräte zu den Produktkategorien, die rund um den Prime Day besonders gefragt sind.

Welche Produkte Teil der Prime-Day-Aktionen sein werden und welche Angebote Verbraucher erwarten können, gibt Tineco pünktlich zum Start der Aktionstage bekannt.

*Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; gemessen am globalen Einzelhandelsabsatzvolumen (in Einheiten) der Marke im Segment der Nass-Trocken-Sauger für Haushalte in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025. Nass-Trocken-Sauger für Haushalte sind definiert als Haushaltsgeräte, die sauberes Wasser (oder Reinigungslösung) ausbringen, um Hartböden zu reinigen und das Schmutzwasser sowie Schmutzpartikel anschließend aufzusaugen. Basierend auf einer im März 2026 abgeschlossenen Untersuchung.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

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