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Tineco startet die FLOOR ONE S9 Serien-Aktionswoche mit attraktiven Angeboten auf Premium-Reinigungslösungen

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Neuss (ots)

Tineco startet ab sofort die " FLOOR ONE S9 Serien-Aktionswoche" und bietet bis einschließlich Sonntag, den 24. Mai 2026, attraktive Preisvorteile auf ausgewählte Modelle der FLOOR ONE S9 Serie. Die Aktionsreihe umfasst verschiedene Premium-Nass- und Trockensauger, die moderne Reinigungstechnologien mit intelligentem Bedienkomfort kombinieren.

FLOOR ONE S9 Artist

Der FLOOR ONE S9 Artist verbindet elegantes Design mit innovativer Reinigungstechnologie. Dank seines ultra-flachen 180°-Lay-Flat-Designs reinigt das Gerät mühelos auch unter niedrigen Möbeln. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem sorgt zudem für eine hygienische Reinigung und Trocknung der Bürstenwalze.

UVP: 699 EUR

Aktionspreis: 559,99 EUR

Weitere Angebote innerhalb der FLOOR ONE S9 Artist Serie:

FLOOR ONE S9 Artist Turbo Mit längerer Laufzeit und SilentDry-Technologie für eine besonders leise Trocknung. UVP: 749 EUR | Aktionspreis: 699 EUR

Mit längerer Laufzeit und SilentDry-Technologie für eine besonders leise Trocknung. UVP: 749 EUR | Aktionspreis: 699 EUR FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro Mit 160°C HyperSteam-Technologie für kraftvolle Hochtemperatur-Dampfreinigung. UVP: 849 EUR | Aktionspreis: 799 EUR (mit Code)

Mit 160°C HyperSteam-Technologie für kraftvolle Hochtemperatur-Dampfreinigung. UVP: 849 EUR | Aktionspreis: 799 EUR (mit Code) FLOOR ONE STATION S9 Artist Mit 5L Smart Refresh Station zur automatischen Frischwassernachfüllung. UVP: 899 EUR | Aktionspreis: 849 EUR

FLOOR ONE S9 Scientist

Als Flaggschiff der FLOOR ONE Scientist Serie kombiniert der FLOOR ONE S9 Scientist intelligente Präzision mit hoher Flexibilität. Technologien wie HydroBurst-Reinigung und der StreakFree Scraper sorgen für eine effektive Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen sowie streifenfreie Böden.

UVP: 799 EUR

Aktionspreis: 749 EUR (mit Code)

FLOOR ONE S9 Master

Der FLOOR ONE S9 Master bietet leistungsstarke Reinigungstechnologie für den täglichen Einsatz und überzeugt durch intelligente Schmutzerkennung sowie hohen Bedienkomfort. Die Reinigung mit Warmwasser sowie die Bürstenbeleuchtung mit Weitwinkel-Grünlicht sorgen zusätzlich für ein verbessertes Reinigungserlebnis.

UVP: 699 EUR

Aktionspreis: 599,99 EUR

Zusätzlicher Rabatt

Mit dem Gutscheincode S9FAMILIE erhalten Käuferinnen und Käufer zusätzlich 50 EUR Rabatt auf den jeweiligen Aktionspreis.

Verfügbarkeit

Die Angebote gelten ab sofort bis einschließlich 24. Mai 2026 im offiziellen Tineco Store.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit seit drei Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

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