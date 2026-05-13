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Tineco verlängert Muttertags-Aktion bis Sonntag: Smarte Reinigungslösungen weiterhin zu attraktiven Sonderpreisen

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Neuss (ots)

Der Muttertag ist ein schöner Anlass, Wertschätzung zu zeigen und den Alltag ein Stück komfortabler zu gestalten. Intelligente Haushaltsgeräte, die Reinigungsaufgaben effizient und zeitsparend übernehmen, schaffen mehr Freiraum für die wichtigen Momente mit Familie und Freunden. Aufgrund der großen Nachfrage verlängert Tineco seine Muttertags-Aktion bis einschließlich Sonntag, den 17. Mai 2026.

Ob innovative Nass- und Trockensauger oder leistungsstarke kabellose Staubsauger - Tineco kombiniert modernste Technologie, hohen Bedienkomfort und attraktive Preisvorteile.

FLOOR ONE S9 Scientist

Als erstes Flaggschiff der im April neu eingeführten FLOOR ONE Scientist-Serie bringt der FLOOR ONE S9 Scientist modernste Reinigungstechnologie in den Haushalt. HydroBurst Reinigung löst selbst hartnäckige Verschmutzungen besonders effektiv, während der StreakFree-Abstreifer überschüssiges Wasser automatisch entfernt und für streifenfreie, schnell trocknende Böden sorgt.

UVP: 799 EUR

Aktionspreis: 749 EUR

Ersparnis: 6 %

FLOOR ONE S9 Artist

Der FLOOR ONE S9 Artist verbindet elegantes Design mit innovativer Technologie. Dank seines ultra-schlanken Designs von nur 12,85 cm und der 180°-Lay-Flat-Funktion reinigt er mühelos auch unter niedrigen Möbeln. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem reinigt mit erhitztem Frischwasser vom Rohr bis zur Bürstenwalze und trocknet anschließend mit 85 °C heißer Luft, um die Bürstenwalze frisch zu halten und Geruchsbildung zu vermeiden.

UVP: 599 EUR

Aktionspreis: 499 EUR

Ersparnis: 17 %

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Dank seines flexiblen 180°-Designs reinigt der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra mühelos unter Sofas, Betten und Schränken. Die HyperStretch-Technologie sorgt für eine besonders flache Bauweise und ermöglicht eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen.

UVP: 399 EUR

Aktionspreis: 339,99 EUR

Ersparnis: 15 %

PURE ONE S70

Der kabellose Staubsauger PURE ONE S70 kombiniert starke Saugleistung mit intelligenter iLoop-Sensortechnologie, die Staub und Schmutz in Echtzeit erkennt und die Leistung automatisch anpasst. Das sorgt für effiziente Reinigung und eine optimierte Akkulaufzeit.

UVP: 499 EUR

Aktionspreis: 379,99 EUR

Ersparnis: 24 %

Extra Rabattcode

Mit dem Gutscheincode TCMUTTER erhalten Käuferinnen und Käufer auf Amazon zusätzlich 6 % Rabatt auf den bereits reduzierten Aktionspreis.

Verfügbarkeit

Alle Angebote sind bis einschließlich 17. Mai 2026 auf Amazon.de verfügbar.

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