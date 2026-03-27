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„Die Trecker-Retter“ – Neue NDR Nordreportage-Serie über Landmaschinenmechaniker

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Hamburg (ots)

Wenn Mähdrescher, Traktoren oder Kartoffelroder auf den Feldern Niedersachsens streiken, sind sie zur Stelle: die „Trecker-Retter“. In der neuen vierteiligen Nordreportage-Serie „Die Trecker-Retter“ begleitet die Kamera zwei von mehreren tausend Landmaschinenmechanikern des Landes, Jonas Enneking aus Damme (Landkreis Vechta) und Burkhard Wöltjen aus Salzhausen (Landkreis Harburg), bei ihrer anspruchsvollen Arbeit zwischen Werkstatt, Hof und Feld.

Sendehinweis: Die Folgen sind ab dem 27. März 2026 in der ARD Mediathek und vom 30. März bis 2. April 2026 jeweils um 18:15 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.

Mehr als 30.000 Landwirtschaftsbetriebe in Niedersachsen bewirtschaften rund 2,6 Millionen Hektar Land. Um die Ernteerfolge sicherzustellen, sind funktionstüchtige Landmaschinen unverzichtbar – ob bei der Maisernte, dem Apfelanbau oder der Rübenernte. Wenn ein Traktor oder Mähdrescher ausfällt, zählt jede Minute – und die Landmaschinenmechaniker müssen schnell reagieren, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Jonas Enneking, 32 Jahre alt, ist mit seiner mobilen Werkstatt täglich bei Einsätzen unterwegs. „Das stand nie zur Debatte: Autos. Ich habe mich immer irgendwie für Trecker interessiert“, sagt Jonas. Mit seiner norddeutsch-fröhlichen Art ist er außerdem ein Publikumsliebling auf dem YouTube-Kanal „NDR auf’m Land“. Trotz seines vollen Terminplans bleibt die Leidenschaft ungebrochen: „Das musst du leben, wenn du dafür Urlaub nimmst. Also wenn die Trecker bei uns zuhause vorbeifahren, kribbelt das schon bei mir.“

Auch Burkhard Wöltjen, 48 Jahre alt und Landmaschinenmechaniker mit 29 Jahren Berufserfahrung aus Salzhausen, lebt seinen Beruf mit großer Hingabe: „Nichts klappert, nichts scheppert, läuft ruhig. Also alles gut. Reparatur erfolgreich.“ Ob kleine Motorsense oder tonnenschwere Traktoren – Burkhard schätzt die Abwechslung und den direkten Kontakt zu den Landwirten: „Im großen Betrieb ist man eine Nummer und hier ist man doch noch Mensch.“

Die Serie zeigt in vier Folgen den vielseitigen und oft herausfordernden Alltag der „Trecker-Retter“. Dabei offenbart sich schnell: Kein Einsatz gleicht dem anderen – von dringenden Notdiensten auf dem Feld während der Erntezeit bis zu routinemäßigen Wartungen und Reparaturen.

Gefördert wurde die Produktion mit Mitteln der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH.

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