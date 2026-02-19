WDR Westdeutscher Rundfunk

Gemeinsam helfen: „WDR 2 Weihnachtswunder“ wirkt nach

Nach dem “WDR 2 Weihnachtswunder” ist vor dem “WDR 2 Weihnachtswunder”: Auch 2026 wird es die beliebte Live-Spendenaktion geben, der Ort steht noch nicht fest. Das „WDR 2 Weihnachtswunder 2025” wirkt auch nach der 107-stündigen Liveaktion in Essen nach und zeigt: Mit Engagement und Solidarität lässt sich viel bewegen. Zu den 15,6 Millionen Euro von Mitte Dezember 2025 sind nochmal drei Millionen Euro hinzugekommen. Insgesamt stehen dem Bündnis der Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland Hilft“ und der “Tafel Nordrhein-Westfalen e.V”. - mit mehr als 170 lokalen Tafeln im Westen - damit 18,6 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld wird für mehr als 30 internationale Projekte und Hilfen in NRW eingesetzt.

Auch knapp zwei Monate nach Ende der Liveaktion in Essen erreichen die Redaktion viele positive Rückmeldungen. WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: „In der heutigen Zeit sind Zusammenhalt und Miteinander enorm wichtig für unsere Gesellschaft. Bei all der Digitalisierung unseres Alltags wächst das Bedürfnis nach Nähe, Austausch, echter Begegnung und gemeinschaftlichen Erlebnissen mit Tiefe. Für all das steht das ‚WDR 2 Weihnachtswunder‘. Danke an alle, die mit ihrer kreativen Hilfsbereitschaft vielen Menschen in NRW und auf der ganzen Welt Hoffnung geben.“

Das WDR 2 Glashaus war vom 13. bis 17. Dezember 2025 auf dem Essener Burgplatz nicht nur Studio, sondern Treffpunkt für alle, die helfen und live dabei sein wollten. Viele gaben ihre Spende direkt vor Ort ab – und haben in der teilweise langen Schlange vor dem Glashaus das Live-Programm mit Prominenten, Gesprächen und kleinen Konzerten verfolgt. WDR 2 hat immer wieder on air über die vielen verschiedenen, kreativen Aktionen berichtet.

Das „WDR 2 Weihnachtswunder“ gibt es seit 2022. Vor Essen stand das Glashaus in Paderborn (2024), Düsseldorf (2023) und Dortmund (2022).

