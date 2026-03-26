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„Mary Celeste – Das Geheimnis des Geisterschiffs“ – NDR Mystery-Podcast startet

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Hamburg (ots)

Sendehinweis: Ab sofort, 26. März 2026, auf Hochdeutsch und ab 30. April 2026, auf Friesisch bei ARD Sounds. Link: https://ots.de/RhcoRw

Der Podcast „Mary Celeste – Das Geheimnis des Geisterschiffs“ erzählt die Geschichte des berühmten Segelschiffes und das geheimnisvolle Verschwinden ihrer Besatzung im Jahr 1872 aus einer neuen Perspektive. Autor Bente Faust taucht in seine Familiengeschichte ein und entdeckt: Der Mythos um die „Mary Celeste“ beginnt nicht auf dem Atlantik, sondern in seiner Heimat, der Insel Föhr. Zwischen Wahrheit und Legende rekonstruiert er ein Schiffsunglück, das seit 150 Jahren Rätsel aufgibt und begibt sich auf Spurensuche nach einer Geschichte, die anders verläuft, als er erwartet.

Der Mystery-Podcast folgt der letzten Fahrt der „Mary Celeste“, erzählt von Sturm, Aberglauben und einem Dezembermorgen, an dem ihre Besatzung spurlos verschwindet. Aus vermeintlichen Helden werden Verdächtige, aus Seemännern Figuren eines weltweiten Mythos. Parallel dazu begleitet die Serie die Nachfahren der Matrosen in der Gegenwart, die um Wahrheit, Anerkennung und den Ruf ihrer Familien kämpfen.

„Kino für die Ohren“ – Die Suche nach der Wahrheit aufwendig erzählt

Archivdokumente, Originalzitate, persönliche Gespräche mit Nachfahren der Seeleute und atmosphärische Sounddesigns verweben sich zu einer dichten Hörserie zwischen True Crime und Familiengeschichte, ohne die nachweisbaren historische Fakten auszulassen. Monatelang wurde weltweit recherchiert, geschrieben und im Studio produziert. Nach der aufwendigen Spurensuche in fünf Folgen wird klar: Der Podcast zeigt, wie schon im 19. Jahrhundert Fake News und Sensationslust die öffentliche Wahrnehmung prägten – und wie stark diese Narrative bis heute nachwirken.

Autor Bente Faust ist fasziniert von der Fülle an Geschichten über die Mary Celeste, “Sie reichen von Entführungen durch Außerirdische über Seeungeheuer und Seebeben bis hin zu Meuterei. Zu erkunden, woher diese Erzählungen stammen und was davon tatsächlich wahr ist, ließ mich nicht mehr los."

„Mary Celeste – Das Geheimnis des Geisterschiffs“ ist eine gemeinsame Produktion vom NDR und Honig & Gold. Eine friesische Variante des Podcasts (NDR/Honig&Gold/Ferring Stiftung) erscheint am 30. April in ARD. Es ist nach „Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte.“ der zweite Storytelling-Podcast auf Föhrer Friesisch (Fering).

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