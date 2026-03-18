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„Hier sind Inkompetenz und Justizversagen zusammengekommen“: Sonderfolge von „Deutschland3000“ über den Fall Epstein

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Hamburg (ots)

Wie konnte Jeffrey Epstein jahrelang ungestört ein Netzwerk aus Macht, Geld und Missbrauch betreiben – mitten in der globalen Elite? In einer Sonderfolge des N-JOY Podcasts „Deutschland3000“ gehen Samuel Jackisch (Korrespondent im ARD-Studio Washington) und Annette Kammerer (NDR Investigativjournalistin) im Gespräch mit Eva Schulz dieser Frage nach.

Jackisch und Kammerer beleuchten nicht nur die Biografie Epsteins und das Handeln der US-Justiz, sondern analysieren auch, was die nun veröffentlichten Millionen von Akten – die sogenannten Epstein-Files – über die Funktionsweise von Macht und Netzwerken aussagen. „Hier sind Inkompetenz und Justizversagen zusammengekommen. Das ist ein Satz, der dort buchstäblich steht in diesen Berichten“, so Jackisch. „Man muss aufpassen, dass man in diesem Nebel nicht die Grundstruktur, nicht diesen Machtmissbrauch, nicht dieses Machtnetzwerk, dass man das nicht vergisst, dass das eigentlich der wirkliche Skandal ist“, betont Kammerer.

Ein besonderes Augenmerk legt die Folge auf die Opfer – und auf die Frage, in wessen Namen eigentlich gehandelt wird, wenn Politiker, Medien und Institutionen die Epstein-Files für sich beanspruchen. „Jeder sagt jetzt, ich handele im Namen der Opfer. Ich empfinde das aber als eine gigantische Anmaßung“, so Jackisch.

Die neue Folge „Deutschland3000“ ist ab sofort in ARD Sounds und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.

Link zum Podcast „Deutschland3000 mit Eva Schulz“: https://1.ard.de/D3000_-_Sonderfolge_Epstein?pm

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