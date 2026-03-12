NDR Norddeutscher Rundfunk

Grimme-Preis 2026: Zwei NDR (Ko-)Produktionen zählen zu den Gewinnern

Hamburg (ots)

Beim diesjährigen Grimme-Preis werden zwei (Ko)-Produktionen des NDR ausgezeichnet. Der Thriller „Die Nichte des Polizisten“ ist einer der Preisträger in der Kategorie „Fiktion“. Der Film sei „eine eindringliche Reflexion über institutionelle Blindstellen, bedrohliche Machtgefüge und Fragilität unserer Sicherheit“, heißt es von der Jury. Auch der Kinofilm „Grüße vom Mars“ erhält in der Kategorie „Kinder und Jugend“ einen Grimme-Preis. Zur Begründung teilte die Jury mit: „‘Grüße vom Mars‘ überzeugt als herausragender Familienfilm, weil er das Aufwachsen eines Jungen im Autismus-Spektrum mit außergewöhnlicher Sensibilität, Genauigkeit und erzählerischer Kraft schildert.“

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: „Der Grimme-Preis für unseren Kinderfilm ‚Grüße vom Mars‘ freut mich besonders. Mit großer Sensibilität und erzählerischer Kraft erzählt er vom Aufwachsen eines Jungen im Autismus-Spektrum und zeigt, wie berührend und relevant Geschichten für ein junges Publikum sein können. Zugleich gratuliere ich den Kolleginnen und Kollegen des SWR und allen Beteiligten herzlich zur Auszeichnung für ‚Die Nichte des Polizisten‘. Umso schöner ist es, dass sich auch der NDR redaktionell in dieses besondere Projekt einbringen konnte.“

Der vom NDR koproduzierte Kinofilm „Grüße vom Mars“ ist die Adaption des gleichnamigen Kinderbuches der Autoren Thomas Möller und Sebastian Grusnick und erzählt die Geschichte des autistischen zehnjährigen Tom, der die Welt auf seine ganz eigene Weise entdeckt und dabei über sich hinauswächst. In den Hauptrollen zu sehen sind Theo Kretschmer als Tom, Lili Lacher als Schwester Nina, Anton Noltensmeier als Bruder Elmar, Eva Löbau als Mutter Vera, Hedi Kriegeskotte als Großmutter Hanna und Michael Wittenborn als Opa Horst. Regie führte Sarah Winkenstette. Produziert wurde der Film von der Leitwolf Filmproduktion (Annette Unger, Sven Rudat) in Koproduktion mit dem NDR (Federführung), KiKA und dem HR. Unterstützung kam von der MOIN Filmförderung, Film- und Medienstiftung NRW, nordmedia, BKM, FFA und DFFF. Der verantwortliche Redakteur im NDR ist Holger Hermesmeyer.

Hier zu sehen in der Mediathek: https://ots.de/2nLP4o

Der Polizei-Thriller „Die Nichte des Polizisten“ handelt von einer jungen Polizistin am Beginn ihrer Karriere, die ihr Wissen um kriminelle Verstrickungen innerhalb der Polizei mit dem Leben bezahlen muss. Angelehnt an den Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn erzählt der Film von der Welt junger Ordnungshüter:innen, die bei ihrem Einsatz für die demokratische Gesellschaft auf fatale Weise mit organisierter Kriminalität und rechtsextremen Tendenzen in der Polizei konfrontiert werden. In der Regie von Dustin Loose spielen Magdalena Laubisch, Max von der Groeben und Thorsten Merten die Hauptrollen, das Drehbuch schrieben Rolf Basedow, Nicole Armbruster und Gabriela Sperl. „Die Nichte des Polizisten“ ist eine Gabriela Sperl Produktion für W&B Television im Auftrag von SWR und NDR. Die Redaktion hatten Katharina Dufner (SWR) und Sabine Holtgreve (NDR).

Hier zu sehen in der Mediathek: https://ots.de/1nYi1m

Die Preisverleihung findet am 24. April statt.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell