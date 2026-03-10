NDR Norddeutscher Rundfunk

Deutscher Hörbuchpreis 2026 für NDR Kultur/DLF Hörspielserie „Die Erschöpften“

Hamburg (ots)

Die Hörspielserie „Die Erschöpften“ von Oliver Sturm ist am Dienstag, 10. März, im Rahmen einer WDR5-Live-Radioshow auf dem Literaturfestival Lit.COLOGNE mit dem renommierten Deutschen Hörbuchpreis 2026 in der Kategorie „Bestes Hörspiel“ ausgezeichnet worden. „Autor und Regisseur Oliver Sturm ist eine vielschichtige, äußerst humorvolle Gesellschaftssatire gelungen zu der großen Frage danach, wie wir leben wollen“, so die Jury in ihrer Begründung.

Eine Zukunft, die verdächtig nah ist

Die Near-Future-Gesellschaftssatire „Die Erschöpften“ erzählt von einem Deutschland im kollektiven Burnout. Weil viele in unserm Land zwar urlaubsreif, aber nicht mehr erholungsfähig sind, führt der Staat ein Gesetz ein, das vor jeder Reise eine ärztliche „Urlaubsfähigkeits“-Prüfung verlangt. Wer durchfällt, landet nicht am Strand, sondern in einer „Pre-Holiday-Klinik“, wo man erst wieder lernen muss, wie Erholung überhaupt geht. Diese Prämisse und die wendungsreiche Dramaturgie der zehn Folgen konnte die Jury überzeugen:

„In ‚Die Erschöpften‘ sind alle erschöpft, allen voran Sven Schmitz, großartig, urkomisch gespielt von Tom Schilling. Im Sanatorium ‚Haus Müßiggang‘ lernt er in einer therapeutisch begleiteten Simulation von Urlaub, wie er aus seinem Kontroll- und Optimierungswahn herauskommt: Baden ist eine tolle Sache, ob im Wald- oder Bergsee, eine erotische Verwicklung scheint ebenfalls hilfreich, um erneut Lebenslust zu entwickeln. Und vielleicht ist die skurrile Gemeinschaft in der Klinik, gespielt von einem hervorragenden Sprecherensemble, sogar weniger verrückt als alles außerhalb? Man wähnt sich auf Thomas Manns Zauberberg – nicht zuletzt dank der subtilen, originellen Musik und eines Sounddesigns, das augenzwinkernd auch den Wahnsinn der alltäglichen Dauerbefeuerung thematisiert. Auch so geht Lebensfreude.“

„Die Erschöpften“ mit Marleen Lohse, Johann von Bülow u.v.a. bei ARD Sounds

Die Koproduktion von NDR Kultur mit dem Deutschlandfunk wurde erstmals im Mai 2025 auf NDR Kultur gesendet und steht bei ARD Sounds zur Verfügung. Zum hochkarätigen Schauspielcast gehören Marleen Lohse, Johann von Bülow, Jeanette Spassova, Inga Busch, Sebastian Blomberg, Dayan Kodua und Anne Ratte-Polle u.v.a. Die Dramaturgie und Redaktion lagen in den Händen von Michael Becker (NDR) und Sabine Küchler (DLF). Die Komposition stammt von Andreas Bick, für die Besetzung waren Marc Zippel und Dagmar Titz verantwortlich.

Der mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnete Autor und Regisseur Oliver Sturm inszeniert seit den 1990er Jahren Hörfunkproduktionen, vor allem für die ARD. U.a. „Immer dein, tuissimus - Ein Kapitel aus Dream“ von Samuel Beckett (HR 2006), „Die Umsiedler“ von Anna Pein nach einem Roman von Arno Schmidt(NDR/WDR 2017) oder zuletzt „Der große Gatsby“ nach F. Scott Fitzgerald (NDR 2023). Oliver Sturm lebt in Berlin. Für „Die Erschöpften“ wurden die Filmrechte vergeben.

Insgesamt 294 Produktionen konkurrierten in sieben Kategorien um die Auszeichnungen in sieben Kategorien. Als „Bester Podcast“ wurde zudem die rbb/NDR und Undone-Koproduktion „Legion: House of Scam“ mit Host Khesrau Behroz ausgezeichnet.

Videotrailer:

https://www.ndr.de/kultur/sendungen/hoerspiel/Die-Erschoepften,dieerschoepften112.html

Hörspielserie:

https://1.ard.de/dieerschoepften

