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Motsi Mabuse, Carolin Kebekus und Checker Tobi zu Gast in der Sesamstraße – Dreharbeiten für die neue Staffel haben begonnen

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Hamburg (ots)

Seit Anfang März dreht der NDR für KiKA wieder neue Geschichten in der wohl bekanntesten Nachbarschaft Deutschlands. Für die Staffel der Sesamstraße, die ab Herbst zu sehen sein wird, stehen neben Elmo, Ernie, Bert und Co. auch Carolin Kebekus, Tobias Krell alias Checker Tobi und Motsi Mabuse vor der Kamera.

Elmo ist mit Motsi Mabuse zum Tanzen verabredet. Als überraschend Abby dazukommt, sind sie plötzlich zu dritt – und Elmo wird eifersüchtig. Doch gemeinsam beweisen sie, dass Tanzen zu dritt noch viel lustiger ist. „Als Mutter weiß ich, wie wichtig Vorbilder für Kinder sind“, so Mabuse. „Wenn sie sehen, dass Tanzen Spaß macht, dass Bewegung glücklich macht und dass man einfach loslegen darf - dann ist das das schönste Geschenk. Teil der Sesamstraße zu sein und das zu teilen, berührt mich wirklich sehr."

Carolin Kebekus Besuch dreht sich um das Thema „Nein sagen“. Dazu singt sie mit den Puppen den Ohrwurm „Nein, so wie ich es will“, der Kinder darin bestärken soll, selbstbestimmt zu handeln. „Kinder brauchen kein Ja zu allem“, sagt Kebekus. „Sie brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es total okay ist auch mal nein zu sagen. Und in Liedform geht das besonders gut.“

Tobias Krell sucht mit Elmo eine Lösung für die Blumen in der Sesamstraße, die in der Sommerhitze leiden. Er ist mit der Sesamstraße aufgewachsen, weshalb der Drehtag für ihn etwas ganz Besonderes war. „Meine Geschwister und ich haben als Kinder nicht viel fernsehgucken dürfen. Aber die Sesamstraße gehörte dazu“, sagt er. „Für mich ist es eine große Ehre, dabei sein zu dürfen.“

Die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet in der neuen Staffel auch eine Dino-Folge, in der eine Dinosaurier-Mutter in der Sesamstraße nach ihrem verschwundenen Ei sucht. Ein neuer Sesamstraßen-Song widmet sich nachtaktiven Tieren und vermittelt dabei eine wichtige Botschaft: auch wer kaum zu sehen ist, gehört dazu. Außerdem gibt es weitere Folgen der Reihe „Krümel und Keks“, in denen Dr. Keks und das Krümelmonster philosophischen Alltagsfragen auf den Grund gehen.

Die Folgen der "Sesamstraße" sind wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Alle neuen Folgen der "Sesamstraße" gibt es jederzeit in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie. https://1.ard.de/Sesamstrasse_ARDMediathek.

Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.

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