Gemeinsam für bewusste Ernährung: Netto steigt als offizieller Ernährungspartner bei den deutschen Basketball-Nationalmannschaften ein

Maxhütte-Haidhof (ots)

Ausgewogenere Ernährung als Verbindung zwischen Leistungssport Basketball und aktivem Alltag

Einbindung aller Damen-, Herren- und Nachwuchsnationalmannschaften in die Partnerschaft

Aufmerksamkeitsstark angelegte Kommunikationsinitiative zur neuen Partnerschaft

Treffen ab jetzt gemeinsam Körbe: Netto Marken-Discount erweitert sein sportliches Engagement und schließt eine Partnerschaft mit den deutschen Basketball-Nationalmannschaften im Damen-, Herren- und Nachwuchs-Bereich unter dem Dach des Deutschen Basketball Bund (DBB). Mit sofortiger Wirkung fungiert Netto Marken-Discount als offizieller Ernährungspartner des DBB. Im Mittelpunkt stehen Themen, die sowohl den Spitzensport als auch den Alltag vieler Menschen verbinden: bewusste Ernährung und ein aktiver Lebensstil. Rund um die Nationalmannschaften plant Netto verschiedene Kommunikationsmaßnahmen - unter anderem über Social Media, App-Kanäle, Außenwerbung, und POS-Aktionen in den Filialen. Die Kommunikation wird durch eine prägnante Logopräsenz am Court verstärkt.

Geplante Aktionen und Aktivitäten

Partnerschafts-Auftakt beim Länderspiel: Am 1. März in Bonn wurden erste Aktionen der Partnerschaft beim Spiel der Männer-Nationalmannschaft gegen Kroatien für Fans sichtbar. Dazu gehörten unter anderem Ticketverlosungen sowie Präsenz auf dem Court wie Banden und Bodensticker. Im Laufe des Jahres folgen dann weitere Maßnahmen und Partnerschaftselemente auf den digitalen Kanälen sowie in den Filialen. Dazu zählen beispielsweise Aktionen mit Spielerinnen und Spielern sowie Formate, die das Thema bewusste Ernährung mit Basketball erlebbar machen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Netto Marken-Discount. Mit Netto gewinnt der Deutsche Basketball Bund einen renommierten und leistungsstarken Lebensmittel-Partner, der uns an vielen Stellen stark unterstützen wird. Wir blicken voll Vorfreude auf die kommende langfristige Partnerschaft, die im Jahr der Damen-Basketball-WM 2026 in Berlin beginnt", so DBB-Präsident Ingo Weiss.

"Mit der Partnerschaft möchten wir zeigen, dass bewusste Ernährung ein zuverlässiger Begleiter für einen aktiven Alltag ist. Basketball begeistert viele Menschen in Deutschland - und wir freuen uns, diesen beliebten Sport gemeinsam mit den Nationalteams der Damen und Herren und der Nachwuchstalente noch sichtbarer zu machen", so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.

Sportliches Engagement von Netto

Netto engagiert sich seit vielen Jahren im Sportumfeld und setzt dabei auf langfristige Partnerschaften. Neben der Zusammenarbeit mit dem Olympia Team Deutschland, die seit 2016 besteht, und dem Hauptsponsoring des SSV Jahn Regensburg erweiterte Netto kürzlich sein Engagement um die Partnerschaft mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bunds. Die neuen Partnerschaften stärken das bestehende sportliche Engagement.

Über den DBB

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) ist die starke Basis und treibende Kraft für den Basketball in Deutschland - vom Nachwuchstalent bis zum Profi auf internationalem Parkett. Als Dachverband von 15 Landesverbänden vereint der DBB rund 2.200 Vereine und Abteilungen mit mehr als 300.000 aktiven Spielerinnen und Spielern. Er gestaltet und entwickelt den Leistungs- und Breitensport gleichermaßen - mit klarer Vision, professioneller Struktur und großer Leidenschaft für das Spiel. Der DBB verantwortet die Planung, Förderung und Betreuung aller Nationalmannschaften. Dazu gehören die Organisation von Länderspielen, die Ausrichtung nationaler und internationaler Top-Events, die Weiterentwicklung von Regeln und Strukturen sowie die technische und sportliche Qualitätssicherung. Mit seinen Nationalteams ist der DBB sowohl im klassischen 5-gegen-5-Basketball als auch in der dynamischen, olympischen Disziplin 3×3 weltweit vertreten. Seit Jahrzehnten ist er dabei ein verlässlicher und geschätzter Partner des Weltverbandes FIBA. Besonders am Herzen liegt dem DBB die Nachwuchsförderung: Mehr als die Hälfte aller aktiven Basketballerinnen und Basketballer in Deutschland sind jünger als 18 Jahre. Sie sind die Zukunft des deutschen Basketballs - und der DBB sorgt dafür, dass sie beste Voraussetzungen bekommen, ihr Potenzial zu entfalten.

Netto Marken-Discount im Profil:

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.400 Filialen, über 88.500 Beschäftigten, wöchentlich 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,6 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Netto ist PAYBACK Partner: In allen Netto-Filialen, im Netto-Onlineshop und auf netto-reisen.de können Punkte gesammelt werden. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.700 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.

