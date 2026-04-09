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Gleiten mit Stil und Präzision: Tineco stellt die neue FLOOR ONE S9 Scientist Serie vor

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Neuss (ots)

Wer einmal mit einem Nass-Trocken-Sauger gewischt hat, kennt das Problem: Am Ende bleibt ein feuchter Streifen genau dort, wo das Gerät abgestellt wurde. Tineco hat auch das gelöst. Mit der neuen FLOOR ONE S9 Scientist Serie startet Tineco seine Scientist-Produktlinie, die modernste Technologien vereint und für eine besonders präzise sowie kontrollierte Reinigung entwickelt wurde. Die S9 Scientist Serie ist ab sofort im Tineco Store, Amazon.de und ab 13. April auf Otto.de erhältlich. UVP: 799 Euro.

Die Technologie im Detail

StreakFree-Abzieher und Backtrack Water Erasure

Schlierenfreie Böden sind das Kernversprechen des S9 Scientist - ermöglicht durch zwei aufeinander abgestimmten Funktionen. Der StreakFree-Abzieher senkt sich beim Zurückziehen des Geräts automatisch ab, nimmt überschüssiges Wasser direkt auf und sorgt so für schnell trocknende, streifenfreie Böden. Die Backtrack Water Erasure geht noch einen Schritt weiter: Nach dem Ausschalten fährt das Gerät selbstständig ein Stück zurück und entfernt das restliche Wasser an der Abstellposition.

HydroBurst

Bei hartnäckigen Flecken aktiviert der HydroBurst gezielt einen Hochdruckwasserstrahl zu, der im 15-Grad-Winkel direkt auf die Verschmutzung trifft. Getrocknetes Fett, Essensreste oder Schmutz in Fugen: Was beim normalen Wischen stehen bleibt, löst sich nach gezieltem Einweichen beim nächsten Durchgang. Die Funktion lässt sich per Knopfdruck am Handgriff aktivieren.

DualBlock Anti-Verhedderungs-Design

Das DualBlock Anti-Verhedderungs-Design setzt zwei unabhängige Mechanismen ein, die Haare und Tierhaare aktiv vom Einwickeln um die Bürste abhalten. Herkömmliche Bürstenrollen verstopfen in Haushalten mit langen Haaren oder Haustieren schnell. Der S9 Scientist macht dieses Problem zum Ausnahmefall.

Pixel Light Display

Das Pixel Light Display ist mehr als eine Statusanzeige. Es visualisiert das iLoop-Sensorsystem von Tineco erstmals in Pixelform: Dynamische Farbindikatoren zeigen in Echtzeit an, in welchem Modus das Gerät arbeitet und wie stark der Boden verschmutzt ist. Der High-Tech-Charakter des S9 Scientist ist damit nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch der Haptik und Optik.

11 cm flaches Gehäuse

Mit einer Liegebreite von 11 cm reinigt der S9 Scientist mühelos unter Sofas, Betten und anderen niedrigen Möbeln. Die integrierte 3-Kammer-Schmutzwassertrennung sorgt auch in liegender Position eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung.

FlashDry-Selbstreinigungssystem

Nach jeder Nutzung übernimmt der S9 Scientist die eigene Wartung. Heißes Wasser spült Rückstände von der Schlauchleitung bis zur Bürste. Anschließend trocknet das Gerät die Bürste entweder in 5 Minuten per FlashDry bei 85 Celsius oder im besonders leisen SilentDry-Modus bei nur 45 dB(A). Kein Schimmel, kein Geruch nach der Reinigung.

Weitere Ausstattung

Das 90°-Schwenkgelenk macht den S9 Scientist außergewöhnlich wendig: flexibles Manövrieren nach links und rechts mit minimalem Kraftaufwand.

Die SmoothDrive Technology ergänzt das: Sie erkennt die Bewegungsrichtung präzise und ermöglicht eine saubere 360-Grad-Reinigung, die sich intuitiv anfühlt. Für sichtbare Ergebnisse sorgt der LED-Scheinwerfer, der dunkle Ecken und den Bereich unter Möbeln ausleuchtet, damit auch versteckte Verschmutzungen nicht übersehen werden.

Im QUIET Mode arbeitet das Gerät besonders leise und eignet sich so für den täglichen Einsatz zu jeder Tageszeit. Die Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten im QUIET Mode, 60 Minuten im AUTO Mode in liegender Position, eignet sich damit auch für größere Wohnflächen auf einer Ladung.

Wer schnell nachladen möchte: Das Flash Charging verkürzt die Ladezeit auf ca. 3,5 Stunden. Die dreiseitige Triple-sided Edge Cleaning sorgt für gründliche Ergebnisse bis in Ecken und entlang von Fußleisten. Über die Smart App-Integration lässt sich der Reinigungsfortschritt verfolgen und Produktsupport abrufen.

Verfügbarkeit und Varianten

Der FLOOR ONE S9 Scientist ist ab sofort im Tineco Store sowie auf Amazon.de zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799 Euro erhältlich.

Der FLOOR ONE S9 Scientist Complete bietet die gleichen Kernfunktionen und Technologien wie das Standardmodell, wird jedoch zusätzlich mit einer weiteren Bürstenrolle sowie einem zusätzlichen Filter geliefert. Diese Variante ist ab dem 13. April über Otto.de erhältlich, ebenfalls zu einer UVP von 799 Euro.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu Entwickeln.

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