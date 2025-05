Deloitte

Exzellenz im Mittelstand

33 Unternehmen werden mit dem Best Managed Companies Award ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

In diesem Jahr würdigt Deloitte Private zum siebten Mal herausragende Unternehmensführung im deutschen Mittelstand.

Die Preisträger überzeugen in den vier Bereichen Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Engagement sowie Governance und Finanzen.

Das Qualitätssiegel wird in mittlerweile mehr als 45 Ländern vergeben.

Der Mittelstand trägt eine besondere Verantwortung für die wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Stabilität in Deutschland - insbesondere in Zeiten vielfältiger Herausforderungen. In der diesjährigen Auszeichnungsrunde des "Best Managed Companies"-Programms wurden 33 mittelständische und Familienunternehmen für ihr vorbildliches unternehmerisches Handeln geehrt. Zusammen mit dem BDI und der F.A.Z. haben Deloitte Private und die UBS am Abend des 22. Mai im Frankfurter Gesellschaftshaus Palmengarten den "Best Managed Companies Award" verliehen.

Die Best Managed Companies 2025 im Überblick

Die Preisträger decken eine Vielzahl an Geschäftsmodellen und Branchen ab. Sie eint die Fähigkeit, mit unternehmerischer Weitsicht und Innovationskraft zu agieren: "Wir zeichnen Unternehmen aus, die mit einer beeindruckenden strategischen Vision und Stärke wegweisende Veränderungen vorantreiben. Best Managed Companies navigieren vorausschauend durch die sich ständig wandelnden Marktbedingungen, setzen in einem bewegten Umfeld richtungsweisende Akzente und gestalten gleichzeitig die Zukunft mit Bedacht", betont Dr. Christine Wolter, Partnerin bei Deloitte und Lead Deloitte Private.

Best Managed Companies 2025:

Bechtle AG

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Bischof+Klein SE & Co. KG

CEWE Stiftung & Co. KGaA

DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA

Develey Senf & Feinkost GmbH

DÜRR DENTAL SE

Eckert & Ziegler SE

Giesecke+Devrient

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

HELU KABEL GmbH

IFCO Systems GmbH

]init[ AG für digitale Kommunikation

Instone Real Estate Group SE

JobRad Holding SE

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Kelvion

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

Nabaltec AG

Nagel-Group Logistics SE

Nemetschek SE

NETZSCH Gruppe

Orafol Europe GmbH

Piepenbrock Unternehmensgruppe GmbH + Co. KG

RATIONAL AG

RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG

TEEKANNE Holding GmbH & Co. KG

Hagedorn Unternehmungsgruppe

Uzin Utz SE

Vetter Pharma Fertigung GmbH & Co. KG

WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG

ZIEHL-ABEGG SE

Der Weg zur Prämierung

Die Unternehmen durchlaufen einen intensiven, mehrstufigen Auswahlprozess. Dieser umfasst eine ausführliche Überprüfung der unternehmerischen Performance in den vier Werttreibern Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Engagement sowie Governance und Finanzen. Nur Unternehmen, die in allen vier Bereichen gleichermaßen überzeugen, haben Chancen auf die Auszeichnung. Die finale Bewertung obliegt unabhängigen Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. "Die Preisträger haben in diesem Qualifikationsprozess ihre herausragende Unternehmensführung eindrucksvoll unter Beweis gestellt und die Auszeichnung mehr als verdient. Ihr Erfolg basiert auf einem durchdachten und klugen Geschäftsmodell, einem hochmotivierten Team und dem unbedingten Willen, Neues zu initiieren und umzusetzen", erklärt Markus Seiz, "Best Managed Companies"-Programmleiter und Director bei Deloitte.

Globales Netzwerk hervorragend geführter Unternehmen

Die Best Managed Companies werden Teil eines globalen Netzwerks. In den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada initiiert, ist das Qualitätssiegel für mittelständische Unternehmensführung mittlerweile in mehr als 45 Ländern etabliert.Der Wettbewerb hat das Ziel, ein Ökosystem hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen zu etablieren, das Kooperationen anregt und den Austausch untereinander fördert.

Weitere Informationen zum Best Managed Companies Award finden Sie hier: Best Managed Companies Award | Deloitte Deutschland.

Bilder der Preisverleihung können Sie hier einsehen und herunterladen. Bitte geben Sie als Quelle Deloitte an.

Über Deloitte

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild "making an impact that matters" täglich leben: www.deloitte.com/de.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Original-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell