Stuttgarter Nachrichten

ist doch klar, wo das Positive bleibt

Stuttgarter Nachrichten (ots)

Manchmal muss man es tatsächlich mit der Lupe suchen. Das Positive. Weiß der Teufel! Dabei fällt es vielen oft genug gar nicht mehr auf. Weil das Gute viel zu nah liegt. Es wird im Alltag nicht mehr bemerkt, weil es zur gewohnten Selbstverständlichkeit geworden ist. Gewohnte Glücksroutine im Auf und Ab: in der Familie, mit Freunden, im Verein, in der Kirchengemeinde, am Arbeitsplatz. Nicht der Rede wert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat es allen Schwierigkeiten zum Trotz dieser Tage treffend so formuliert: Es sei nicht schlecht, die Chancen zu sehen. Nur müsse man dazu an sich selbst glauben. Das fängt im Kopf an. Im Großen wie im Kleinen.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell