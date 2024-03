Tineco

Frühjahrsputz neu gedacht: Mit Tineco wird die Hausarbeit zur mentalen Wellness-Routine

Heute ist er endlich da, der offizielle Frühlingsanfang. Die Tage werden immer länger, die Sonne zeigt sich immer häufiger, die Natur beginnt damit, sich in ihrer vollen Pracht zu präsentieren. Und natürlich ist dies auch immer ein guter Zeitpunkt, um das eigene Zuhause so richtig auf Vordermann zu bringen.

Um den Einstieg in die häuslichen Reinigungsarbeiten zu erleichtern, bietet Tineco pünktlich zum Frühlingsanfang auf Amazon einige Rabatte auf ausgewählte Produkte. Ob Putzliebhaber*innen oder Schnäppchenjäger*innen, allen bietet sich damit die Möglichkeit, dem eigenen Zuhause (und damit auch sich selbst) eine erfrischende Reinigungstherapie zu gönnen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Geräten finden Sie unten stehend.

TINECO FLOOR ONE S5

Der FLOOR ONE S5 ist ein smartes 2-in-1-Gerät, das sowohl Saugen als auch Wischen kann. So lassen sich nasse und trockene Verschmutzungen mühelos reinigen und selbst hartnäckige Flecken auf Hartböden werden ohne großen Aufwand entfernt. Mit der innovativen Tineco iLoop(TM) Smart-Sensor-Technologie passt der Nass-/Trockensauger automatisch die Saugkraft, den Wasserdurchfluss und die Bürstenwalzengeschwindigkeit an, um alle Verschmutzungen zu bewältigen. Die erstklassige Reinigungsleistung des FLOOR ONE S5 wird außerdem durch die spezielle Bürstenwalze gewährleistet, die mühelos entlang der Sockelleisten gleitet und schwer erreichbare Ecken reinigt. Böden sind in kürzester Zeit vollständig trocken und streifenfrei.

Dank des Dual-Tanks mit größerer Kapazität können größere Flächen ohne Unterbrechung gereinigt werden. Das Zwei-Tank-System hält sauberes und schmutziges Wasser getrennt, sodass immer mit frischem Wasser und Reinigungsmittel gearbeitet werden kann. Die selbstreinigende Funktion des Geräts spült automatisch die innere Leitung und Bürstenrolle, was eine schnelle und saubere Wartung ermöglicht. Der patentierte Filter erleichtert zudem das Entfernen von aufgesaugten Tierhaaren. Mittels der 3-in-1-Dockingstation kann das Gerät bequem aufbewahrt und aufgeladen werden.

Originalpreis: 509 Euro

Angebot: 309 Euro (39 % Rabatt)

Aktionszeitraum: 20.03.2024 - 31.03.2024

TINECO FLOOR ONE S7 Pro

Der FLOOR ONE S7 Pro verfügt über einen SmoothPower bi-direktionalen Antrieb, der das Gerät automatisch beim Vorwärts- und Rückwärtsfahren unterstützt und so dessen Einsatz deutlich komfortabler gestaltet. Die verbesserte Kantenreinigung ermöglicht eine präzise Reinigung entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Bereichen - bis auf einen Zentimeter genau. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten sind die Behälter für Schmutz- und Frischwasser optimal auf die Akkulaufzeit abgestimmt, sodass längere Reinigungsvorgänge ohne Unterbrechung durchgeführt werden können. Der Ultra Mode ermöglicht eine natürliche Tiefenreinigung von Hartböden durch Elektrolyse von Leitungswasser.

Das Balanced-Pressure Water Flow System des FLOOR ONE S7 Pro zeichnet sich durch vier Eigenschaften aus, die ihn von anderen Staubsaugern unterscheiden: Die Bürste reinigt sich während der Benutzung selbst, frisches Wasser wird gleichmäßig auf die Walze gespült und ein integrierter Abstreifer entfernt Schmutz von der Walze, während dreckiges Wasser effizient abgeführt wird. Die hohe Rotationsgeschwindigkeit der Bürste von 450 Umdrehungen pro Minute reduziert Schmutzwasserrückstände und verhindert zuverlässig die Bildung von Schimmel und Bakterien.

Originalpreis: 799 Euro

Angebot: 639 Euro (20 % Rabatt)

Aktionszeitraum: 20.03.2024 - 31.03.2024

TINECO FLOOR ONE S7 Steam

Mit diesem 3-in-1-Gerät, das einen klassischen Staubsauger, einen Mopp und einen Dampfreiniger in einem vereint, können Sie Ihre Hartböden in nur einem Schritt saugen, wischen und dampfreinigen, um so die Reinigungszeit zu halbieren.

Dank der HyperSteam-Technologie werden hartnäckige Verschmutzungen mühelos beseitigt. Heißer Dampf lässt bei 140 °C Fett und Flecken schmelzen, während eine weiche Walze die Böden sanft mit frischem Wasser reinigt und für eine gründliche Reinigung sorgt. Zwei Dampfmodi bekämpfen effektiv verschiedene Arten von hartnäckigen Flecken.

Die kontinuierliche Reinigung mit einer sauberen Bürste und der patentierten MHCBS-Technologie hält Böden makellos. Diese Technologie recycelt effizient das Schmutzwasser mit einem zuverlässigen internen Bürstenabstreifer, der mit konstanten 450 Umdrehungen pro Minute (U/min) kontinuierlich mit frischem Wasser wischt und spült.

Das kabellose und leichte Design mit Selbstantrieb bietet die Freiheit zu reinigen, wo und wann Sie wollen - ohne Einschränkungen oder Ermüdung. Dank des mehrstufigen Selbstreinigungssystems können Sie frisches Wasser und erhitzten Dampf verwenden, um die Bürstenwalze und die Schläuche gründlich zu reinigen. Die Zentrifugaltrocknung entfernt das Wasser effektiv, um eine erneute Kontamination zu verhindern.

Originalpreis: 699 Euro

Angebot: 559 Euro (20 % Rabatt)

Aktionszeitraum: 20.03.2024 - 31.03.2024

TINECO PURE ONE STATION

Der 4-in-1 multifunktionale OmniHub der PURE ONE Station Staubsaugers bietet Selbstreinigung, Aufladung, Lagerung und Echtzeit-Erkennung verschiedener Reinigungssituationen. Mit einem großzügigen 3L-Eco-Staubbehälter kann die Station des Akkustaubsaugers Schmutz und Staub bis zu 60 Tage lang aufbewahren, ohne dass diese zwischenzeitlich ausgeleert werden muss.

Dank der intgerierten Pouch-Akkuzelle beträgt die Laufzeit des Geräts beeindruckende 65 Minuten, was eine außergewöhnliche Reinigungsleistung gewährleistet. Der Staubsauger ist außerdem mit einem 4-stufiges Filtersystem ausgestattet, das bis zu 99,97 % von Staub und Verunreinigungen bis zu einer Größe von 0,3 erfasst. Mit einer LED-Bürste, einer Mini-Power-Bürste und einer 2-in-1-Fugenstaubbürste ist der Staubsauger in verschiedenen häuslichen Situationen einsetzbar.

Die Station ermöglicht eine gründliche Selbstreinigung des kabellosen Staubsaugers, von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern und dem Staubbehälter. Das speziell entwickelte Anti-Tangle-Design der LED ZeroTangle-Bürste verhindert effektiv das Verheddern von Haaren, was besonders für Haustierbesitzer*innen ideal ist. Dank der intelligenten iLoop(TM) Technologie passt sich der Stabstaubsauger automatisch an die Verschmutzung an, was die Reinigungseffizienz verbessert und die Akkulaufzeit optimiert.

Originalpreis: 599 Euro

Angebot: 499 Euro (17 % Rabatt)

Aktionszeitraum: 20.03.2024 - 31.03.2024

