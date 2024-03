Tineco

Die Zukunft der Reinigung: Bis zu 200 EUR auf die PURE ONE STATION Pet beim Tineco Vacuum Trade-Up Event sparen

Neuss (ots)

Tineco startet auch in diesem Jahr seine beliebte Tausch-Aktion. Vom 12. März bis 12. April können Interessierte im offiziellen Tineco Webshop den Kaufnachweis oder ein Foto ihres alten Staubsaugers - unabhängig von dessen Marke - hochladen, um einen Rabatt bei Tineco zu erhalten. Das alte Gerät muss dafür nicht zurückgegeben werden. So können (Neu-)Kund*innen bis zu 200 EUR beim Kauf der Tineco PURE ONE STATION Pet sparen. Das Trade-up Event wird auch in Zukunft ein regelmäßiges Event von Tineco sein, da mehr und mehr Produkte von Tineco bei der Tausch-Aktion aufgenommen werden.

Die preisgekrönte PURE ONE STATION Pet, wurde erst vor Kurzem mit dem iF DESIGN AWARD 2024 ausgezeichnet. Um diesen Preis zu erhalten, müssen Produkte ein strenges zweistufiges Auswahlverfahren durch renommierte Designexperten bestehen. Da die Zahl der Teilnehmer jedes Jahr steigt, werden nur die hochwertigsten Arbeiten ausgewählt, so auch die PURE ONE STATION Pet von Tineco.

Die PURE ONE STATION Pet ist eine selbstreinigende Staubsaugerstation, die eine intelligente und effiziente Lösung für die Hausreinigung bietet. Sie verfügt über einen automatischen Reinigungsmechanismus, der nach jedem Gebrauch aktiviert wird und alle Teile des Geräts - von der Bürste über das Rohr bis zu den Filtern - selbstständig reinigt. Neben der ZeroTangle-Bürste, die das Verheddern von (Tier-)Haaren verhindert, ist die PURE ONE STATION Pet mit einem Tierpflegeaufsatz ausgestattet, der die Verbreitung von Tierhaaren im ganzen Haus deutlich verringert.

Die Vorteile der Tineco PURE ONE STATION Pet auf einen Blick:

Saubere Hände, sauberer Staubsauger: Dank der freihändigen Selbstreinigung bleibt der Staubsauger stets sauber, ohne dass man sich die Hände schmutzig machen muss.

Dank der freihändigen Selbstreinigung bleibt der Staubsauger stets sauber, ohne dass man sich die Hände schmutzig machen muss. Haustierfreundlich: Reinigt Tierhaare problemlos, ohne sich zu verheddern dank Tinecos ZeroTangle-Bürste.

Reinigt Tierhaare problemlos, ohne sich zu verheddern dank Tinecos ZeroTangle-Bürste. Bis zu 60 Tage ohne Entleeren: Mit dem großzügigen 3-Liter Eco-Staubbehälter muss der Staubbehälter nur alle 60 Tage einmal entleert werden.

Mit dem großzügigen 3-Liter Eco-Staubbehälter muss der Staubbehälter nur alle 60 Tage einmal entleert werden. Gleichbleibend starke Saugkraft: Die Tineco PureCyclone Technologie und die kontinuierliche Reinigung der HEPA-Filter gewährleisten eine konstant hohe Saugleistung - für effiziente Reinigungsergebnisse bei jeder Anwendung.

Die Tineco PureCyclone Technologie und die kontinuierliche Reinigung der HEPA-Filter gewährleisten eine konstant hohe Saugleistung - für effiziente Reinigungsergebnisse bei jeder Anwendung. Eco-Staubbehälter: Keine zusätzlichen Kosten für Staubsaugerbeutel, da der Eco-Staubbehälter wiederverwendbar ist, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Ausgaben reduziert.

Über den Wert der Gutschrift

Die Gutschrift, die man für die Tineco PURE ONE STATION Pet erhalten kann, richtet sich nach dem Preis des alten Staubsaugers. Wenn der alte Staubsauger bis zu 200 EUR gekostet hat, beträgt die Gutschrift 100 EUR.Wenn der alte Staubsauger mehr als 200 EUR gekostet hat, beträgt die Gutschrift 200 EUR.Diese Gutschrift kann bis zum 22. April 2024 eingelöst werden. Die UVP der PURE ONE STATION Pet liegt bei 799 EUR.

4 einfache Schritte zum Tausch

Schritt 1: Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab

Schritt 2: Tineco überprüft das Formular

Schritt 3: Sie erhalten einen einzigartigen Code

Schritt 4: Lösen Sie den Code im offiziellen Tineco-Shop ein

Weitere Informationen zum Event finden Sie in der unten stehenden Beschreibung:

Für die Teilnahme an der Tauschaktion ist keine Rückgabe des alten Geräts erforderlich, um eine Gutschrift zu erhalten. Das alte Gerät kann behalten werden, während die Vorteile der Aktion genutzt werden können. Die PURE ONE STATION Pet kann im offiziellen Tineco-Store mit dem Tausch-Guthaben erworben werden, das für den Kauf verwendet werden kann.

Die Tauschaktion ist für Staubsauger aller Marken offen, nicht nur für Tineco-Staubsauger. Nach Einreichung des Antrags dauert es normalerweise 2 bis 5 Arbeitstage, bis die Informationen überprüft und der Code erhalten wird.

Das Trade-Up-Event läuft vom 12. März bis 12. April 2024, und der Trade-Up-Code ist bis zum 22. April 2024 gültig und muss innerhalb dieses Zeitraums eingelöst werden. Pro Bestellung kann nur ein Rabattcode verwendet werden. Es ist jedoch möglich, mehrere Geräte einzutauschen, indem für jedes alte Gerät ein separates Antragsformular mit den erforderlichen Informationen eingereicht wird.

Für den Tausch wird ein Kaufbeleg des alten Staubsaugers benötigt, wie eine Rechnung, ein Zahlungsscreenshot, eine Quittung, ein Foto des Staubsaugers oder ein anderes Dokument, das den Kauf nachweist.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

