Tineco erweitert die PURE ONE STATION Serie um zwei leistungsstarke Optionen

Tineco, Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und der Smart Home-Geräte, präsentiert stolz seine neueste Errungenschaft: die PURE ONE STATION. Diese Serie besteht aus zwei Varianten - der PURE ONE STATION und der PURE ONE STATION Pet, beide entwickelt, um verschiedenen Benutzerpräferenzen und Bedürfnissen gerecht zu werden.

Diese neue Serie, die sowohl die PURE ONE STATION Pet als auch die PURE ONE STATION umfasst, bietet außergewöhnliche Leistung und innovatives Design, das sowohl auf Tierbesitzer*innen als auch auf preisbewusste Verbraucher*innen zugeschnitten ist. Egal, ob man gegen hartnäckige Tierhaare kämpft oder einfach nur etwas für die mühelose Hauspflege sucht.

Mühelose Wartung, praktische Aufbewahrung

Beide Modelle der PURE ONE STATION verfügen über die ausgeklügelte Station - einen multifunktionalen Lade- und Reinigungshub mit einem vollständig selbstreinigenden Design. Die Selbstreinigungsfunktion erstreckt sich von der Bürste bis zum Staubbehälter. Die Station leert nicht nur automatisch den Staubbehälter, sondern reinigt auch alle Teile gründlich - von der Bürste über das Rohr bis hin zu den Filtern - alles während sie lautlos den Staubsauger für den nächsten Reinigungsprozess auflädt. Diese vollständige Selbstreinigung sorgt dafür, dass alle Staubpartikel während der Zyklen gesammelt wird und die Maschine immer wieder sauber startet. Darüber hinaus verwandelt das schlanke und stilvolle Design der PURE ONE STATION Serie sie in eine schöne Aufbewahrungslösung, die sich nahtlos in Ihr Wohnzimmer integriert.

Kein Durcheinander dank der ZeroTangle-Technologie

Eine Funktion, die sich in beiden Modellen wiederfindet, ist die speziell entwickelte ZeroTangle-Bürste verhindert beim Saugen effektiv das Verheddern von Haaren und ermöglicht eine besonders einfache Reinigung, was insbesondere für Haustierbesitzer*innen von großem Vorteil ist.Haare, Tierfell und Schmutz gleiten mühelos in den Staubbehälter und beseitigen frustrierende Verstopfungen und Blockaden. Die ZeroTangle-Bürste bewältigt alles, von Teppichen bis zu Hartböden, und bietet ein leistungsstarkes und bequemes Reinigungserlebnis für den gesamten Bereich.

Mehr Power durch die Pouch-Zellen-Batterietechnologie

Tineco führt erstmals in der Reinigungsbranche die Pouch-Zellen-Batterietechnologie ein, die zuvor in hochmodernen Smartphones zu finden war. Diese fortschrittliche Batterie liefert außergewöhnliche Leistung, eine längere Lebensdauer und schnellere Ladezeiten, was beide PURE ONE STATION -Modelle zum Inbegriff der Reinigungseffizienz macht. Das geringere Gewicht und die niedrigere Betriebstemperatur der Pouch-Zelltechnologie verbessern auch die Sicherheit und den Benutzerkomfort.

Multifunktions-OmniHub mit 3L Eco Staubbehälter

Das Herzstück dieses Staubsaugers ist der 4-in-1 Multifunktions-OmniHub. Nach jeder Reinigung reinigt und lädt sich der Staubsauger im OmniHub automatisch selbst auf. Die Echtzeit-Erkennung sorgt dabei für eine optimale Anpassung an verschiedene Reinigungssituationen. Mit dem umfangreichen 3L Eco Staubbehälter ermöglicht eine problemlose Nutzung über 60 Tage. Dieser wiederverwendbare Staubbehälter macht tägliche Reinigung und Entleerung überflüssig, da er Schmutz und Staub bis zu 60 Tage zuverlässig speichert.

Das H13 HEPA-Filtersystem

Die 4-stufige Filterung mit dem H13 HEPA-Filtersystem fängt bis zu 99,97 % der Staubpartikel ein. In Kombination mit dem OmniHub, der ein 5-stufiges HEPA-Filtersystem bietet, werden sogar 99,99 % der Staubpartikel gefiltert.

Der Tineco iLoop(TM) Smart Sensor

Der Tineco iLoop(TM) Smart Sensor sorgt für präzise Absaugung, indem er die Saugleistung je nach erkannter Verschmutzung anpasst. Diese intelligente Technologie verbessert die Reinigungseffizienz erheblich.

Der PURE ONE STATION Pet, speziell für Haustierbesitzer*innen entwickelt, sticht mit fortschrittlichen Sprach- und App-Funktionen hervor. Ideal für Technikbegeisterte und diejenigen, die maschinelle Intelligenz priorisieren, ermöglicht diese Version den Nutzer*innen, Reinigungsvorlieben zu personalisieren. Nutzer*innen können zwischen 30s, 45s und 60s als Selbstreinigungsdauer des Geräts wählen.

Diese Variante ist mit intelligenten Sprach- und App-Anleitungen ausgestattet, um das Reinigungserlebnis zu optimieren. Der 4-in-1 Multifunktionsstaubsauger mit Absaugstation ist mit drei verschiedenen Bürsten ausgestattet, um eine Vielzahl täglicher Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Die PURE ONE STATION Petist in einem ansprechenden Lila erhältlich und kostet 799 EUR auf Amazon.

Die PURE ONE STATION richtet sich an Verbraucher*innen, die einen zuverlässigen Sauger mit smarten Features suchen. Ein bedeutender Unterschied besteht in der bewussten Entscheidung, auf Sprach- und App-Funktionen zu verzichten. Diese klare Ausrichtung auf ein unkompliziertes Nutzererlebnis ermöglicht es den Anwendern, sich voll und ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren - die Pflege ihres Zuhauses, ohne von komplexen Technologien abgelenkt zu werden. Die PURE ONE STATION ist in einem schlichten Weiß erhältlich und kostet 599 EUR auf Amazon.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de.tineco.com/

