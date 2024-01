Tineco

Auszeichnung für Tineco: PLUS X AWARD für die höchste Kundenzufriedenheit 2024

Neuss (ots)

Tineco, führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, erhält eine Auszeichnung des renommierten PLUS X AWARD. In der Kategorie Bodenpflege gewinnt Tineco den Award, "Höchste Kundenzufriedenheit des Jahres 2024". Diese Auszeichnung basiert auf einer deutschlandweiten Umfrage, die vom Deutschen Institut für Produkt- und Marktbewertung durchgeführt wurde.

In dieser Umfrage konnten Endverbraucher*innen im Alter von 20 bis 65 Jahren in 40 verschiedenen Kategorien bis zum 1. November 2023 angeben, mit welcher Marke sie besonders zufrieden sind. Dadurch werden die Unternehmen ermittelt, die aus Sicht dieser Verbraucher*innen ihre Versprechen halten, qualitativ hochwertige Produkte sowie einen guten Service bieten. Sie verdienen die Auszeichnung für die höchste Kundenzufriedenheit.

Kund und Kundinnen zufriedenstellen - häufig ist dieses Ziel eine hohle Floskel. In Zeiten der digitalen Transformation kommt Kundenberatung oft zu kurz und Produkte sowie der After-Sales-Service bleiben häufig hinter den Erwartungen der Verbraucher*innen zurück. Um die Marken zu ermitteln, mit denen Kund*innen in Deutschland wirklich zufrieden sind, gibt der PLUS X AWARD jährlich eine Befragung in Auftrag. Die Auszeichnung helfen schnell und eindeutig, den Mehrwert eines ausgezeichneten Produktes zum Wettbewerb zu erkennen. Der Award für die höchste Kundenzufriedenheit stellt eine hochverdiente Anerkennung für die außergewöhnlichen Leistungen und das vorbildliche Engagement zur Steigerung der Zufriedenheit der Kunden dar.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Auszeichnungen des PLUS X AWARD für Tineco gewonnen zu haben. Dies ist eine wichtige Anerkennung für die Marke Tineco und die harte Arbeit unserer Teams, die kontinuierlich daran arbeitet, dass unsere Kunden*innen die beste Reinigungserfahrung hat", so Martin Bui, Marketing Manager bei Tineco.

Hintergrund zum PLUS X AWARD

Der PLUS X AWARD ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle und zeichnet Marken für die Qualität und den Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus. Für Kund*innen und Hersteller stellen sich in vielen Märkten entscheidende Herausforderungen. Die Kund*innen befinden sich in der scheinbaren Luxussituation, aus einer enormen Produktvielfalt wählen zu können. Doch welches der zahlreichen Produkte entspricht wirklich deren Anforderungen und ist so zukunftssicher und innovativ, dass es über mehrere Produktgenerationen hinweg aktuell bleibt? Und auch innovative Hersteller stehen vor großen Herausforderungen: Wie kann sich das eigene Unternehmen in einer unüberschaubaren Marktsituation abheben? Wie lassen sich schnell und einfach die kaufentscheidenden Vorteile eines Produktes kommunizieren? Hier bietet der PLUS X AWARD mit seinen verschiedenen Gütesiegeln und ausgewählten Sonderauszeichnungen die Antwort auf diese Fragen.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell