Frühjahrsputz: Tineco bietet bei OTTO hohe Rabatte auf ausgewählte Saugwischer

Pünktlich zum Frühlingsanfang bietet Tineco bei OTTO hohe Rabatte auf gleich drei ausgewählte Saugwischer, um die anstehenden Reinigungsarbeiten zuhause zu erleichtern. Ob Putzliebhaber*innen oder Schnäppchenjäger*inne, ab sofort haben alle die Möglichkeit, Tinecos Frühlingsangebote zu nutzen, um sich und die eigenen vier Wände mit einer erfrischenden Reinigungstherapie zu belohnen.

Das Angebot umfasst den FLOOR ONE S3 Extreme, den FLOOR ONE S5 Extreme sowie den FLOOR ONE S7 Premium, die Geräte sind ab sofort bis zum 31.03.2024 auf der OTTO-Webseite zu finden.

TINECO FLOOR ONE S3 Extreme

Beim FLOOR ONE S3 Extreme handelt es sich um einen kabellosen Nass-/Trockensauger für die Reinigung von Hartböden. Das Gerät ist mit Tinecos intelligentem iLoop Sensor ausgestattet, durch welchen Saugleistung und Wasserdurchfluss entsprechend der Verschmutzung gewählt und eine effiziente Reinigung sichergestellt werden. Dank der separaten Tanks für verschmutztes und frisches Wasser garantiert das Gerät, dass ausschließlich sauberes Wasser zur Reinigung Verwendung findet. Per Sprachansage informiert das Gerät darüber, wenn der Frischwassertank (0,6L) leer oder der Schmutzwassertank (0,5L) voll ist. Dank eines speziellen Filters für Tierhaare ist der FLOOR ONE S3 Extreme ideal für Heimtierhalter*innen. Eine integrierte Selbstreinigungsfunktion der Bürste erspart eine lästige händische Reinigung des Geräts im Anschluss. Die Akkulaufzeit beträgt 35 Minuten.

Originalpreis: 449 Euro

Angebot: 299,99 Euro (33 % Rabatt)

Aktionszeitraum: ab sofort bis 31.03.2024

TINECO FLOOR ONE S5 Extreme

Der kabellose Nass-/Trockensauger FLOOR ONE S5 Extreme erkennt, ob es sich um nasse oder trockene Verschmutzungen handelt und adaptiert mittels der innovativen iLoop Smart Sensor-Technologie automatisch die Saugkraft, den Wasserdurchfluss und die Bürstenwalzengeschwindigkeit. Dank der besonderen Bürstenrolle zeichnet er sich durch eine besonders effektive Kantenreinigung aus, da selbst schwer zugängliche Stellen mühelos erreichbar sind. Aufgrund separater Tanks für frisches und schmutziges Wasser ist sichergestellt, dass zur Reinigung ausschließlich sauberes Wasser verwendet wird. Nach der Reinigung lässt sich das Gerät dank der integrierten Selbstreinigungsfunktion ganz einfach per Knopfdruck reinigen.

Originalpreis: 569 Euro

Angebot: 349 Euro (39 % Rabatt)

Aktionszeitraum: ab sofort bis 31.03.2024

TINECO FLOOR ONE S7 Premium

Der FLOOR ONE S7 Premium ist ein Nass-/Trockensauger, der auf die Reinigung von Hartböden spezialisiert ist und die Vorgänge des Saugens und Wischens miteinander kombiniert. Das Gerät ist mit Tinecos patentiertem SmoothPower bidirektionalen Selbstantriebssystem ausgestattet. Dieses erkennt automatisch die Bewegungsrichtung der Hinterräder und unterstützt diese aktiv. In Kombination mit einer verbesserten Kantenreinigung, die bis auf einen Zentimeter genau Zugang zu schwer zugänglichen Stellen bietet, wird der Reinigungsprozess zu einer ganz entspannten Angelegenheit. Das Dual-Tank-System, welches frisches und verschmutztes Wasser konsequent voneinander trennt, garantiert die ausschließliche Verwendung von sauberen Wassers während der Reinigung. Tinecos innovative iLoop Smart Sensor-Technologie identifiziert den Grad der Verschmutzung und passt die Saugleistung des Geräts automatisch daran an. Zudem verfügt der FLOOR ONE S7 Premium über einen intelligenten Selbstreinigungszyklus für Bürste und Schlauch, der die Entwicklung von Schimmel und Bakterien unterbindet. Der leistungsstarke Akku erlaubt eine Reinigung für eine Dauer von 40 Minuten ohne zwischenzeitliches Aufladen.

Originalpreis: 829 Euro

Angebot: 699 Euro (16 % Rabatt)

Aktionszeitraum: ab sofort bis 31.03.2024

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://de.tineco.com/

