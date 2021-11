VITAL PROTEINS

Fitness, Wellness und strahlendes Aussehen:

Vanessa Mai wird Markenpartnerin von Vital Proteins

Vital Proteins, eine der führenden Kollagenmarken in den USA, und die deutsche Sängerin Vanessa Mai gehen eine Partnerschaft ein. Die für ihre Fitness, ihr strahlendes Aussehen und ihre sprühende Energie bekannte Sängerin wird Markenbotschafterin für den deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto #MaiVitalProteins wird Vanessa Mai die Marke im Kontext von Fitness, Wellness und Beauty repräsentieren. Auch in der Musikwelt werden der Star und die US-Marke gemeinsam zu sehen sein, denn Vital Proteins ist Tour-Partner der Vanessa Mai Tour 2022. Zum Auftakt der Zusammenarbeit gab es ein Foto- und Videoshooting Ende Oktober.

Wenn Vanessa Mai singend und tanzend über die Bühne fegt, sich in Social Media in Szene setzt oder als Moderatorin auftritt, wird deutlich: Sie ist eine aktive Frau, die sich wohlfühlt in ihrer Haut und körperliche Herausforderungen liebt. Gleichzeitig begeistert die 29-Jährige ihre Fans mit ihrer Spontaneität, ihrem Charme und ihrer Lebendigkeit. Die frische, energiegeladene Ausstrahlung von Vanessa Mai passt perfekt zu Vital Proteins. Denn im Anspruch der Marke verbinden sich Wohlbefinden und Fitness. Dazu gehört eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die durch Kollagen ergänzt werden kann.

Im deutschsprachigen Raum, wo die Kollagen-Produkte von Vital Proteins seit August 2021 erhältlich sind, soll Vanessa Mai das Gesicht der Marke sein. "Ich möchte Menschen dazu inspirieren, sich aktiv für ihr Wohlbefinden einzusetzen. Schön, dass ich Vital Proteins begleiten darf. Und wir haben einiges zusammen geplant. Meine Fans dürfen gespannt sein!", sagt Vanessa Mai zum Start der Zusammenarbeit.

Über Vital Proteins

Vital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die zusätzlich durch Kollagen ergänzt werden kann, grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen und bietet somit eine umfassende Auswahl. Die Produkte von Vital Proteins enthalten erstklassige Protein- und Nährstoffquellen, die mit hochwertigen Zutaten hergestellt werden. Seit 2021 ist die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1] in Europa auf dem Markt.

