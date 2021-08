VITAL PROTEINS

VITAL PROTEINS:

Die Kollagen-Marke Nr. 1 aus den USA[1] kommt nach Europa

Bild-Infos

Download

Wiesbaden / Chicago (ots)

Längst mehr als ein Geheim-Tipp unter den Stars: In den USA ist die Lifestyle-Marke mit der Extraportion Kollagen ein allseits bekanntes Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt ist VITAL PROTEINS auch in Deutschland erhältlich.

Kollagen ist das am häufigsten vorkommendende Protein des Körpers. Man findet es in Haaren, Haut, Nägeln, Knochen und Gelenken. Doch mit zunehmendem Alter beginnt die natürliche Kollagenproduktion des Körpers zu sinken. Der US-Amerikaner Kurt Seidensticker hat 2013 Vital Proteins aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine auf Vollwertkost basierende Kollagenernährung grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die immer mehr Menschen dazu inspiriert,sich aktiv für ihr Wohlbefinden einzusetzen.

Die gefeierte Nahrungsergänzungsmittel-Marke mit hochwertigem Kollagen ist ganz einfach in der Anwendung, um die tägliche Wellness-Routine mit jeder Portion zu verbessern: Einfach das Kollagenpulver in Getränke einrühren oder über das morgendliche Müsli streuen. Für mehr Ausgeglichenheit und ein strahlendes Auftreten.

Ab sofort auch in Deutschland erhältlich: www.vitalproteins.de sowie auf diversen Beauty- und Wellnessplattformen und bei Apotheken-Versandhändlern

Über Vital Proteins

Vital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine auf Vollwertkost basierende Kollagenernährung grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen und bietet Konsumentinnen und Konsumenten somit eine umfassende Auswahl. Die Produkte von Vital Proteins enthalten erstklassige Protein- und Nährstoffquellen, die mit hochwertigen Zutaten hergestellt werden. 2021 kommt die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1] nach Europa.

www.vitalproteins.de

[1] SPINSscan US Natural Enhanced channel, MULO, Total US, 52 Weeks Ending 5/16/2021, SPINS LLC, Chicago 2021.

Original-Content von: VITAL PROTEINS, übermittelt durch news aktuell