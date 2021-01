LikeMeat GmbH

Till Lindemann is(s)t pflanzlich

Berlin (ots)

Pflanzenfleischhersteller LikeMeat veröffentlicht einen Food-Performance-Film mit Till Lindemann (Rammstein) zur Unterstützung der globalen Kampagne Veganuary 2021

Der Pflanzenfleischhersteller LikeMeat veröffentlicht einen außergewöhnlichen Food-Performance-Film mit dem deutschen Musiker Till Lindemann.

Mit dem Art Movie möchte LikeMeat auf die globale und immer größer werdende Bewegung Veganuary aufmerksam machen und die Menschen dazu motivieren, im Januar 2021 eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren.

Der Kunstfilm ist Teil der LikeMeat-Kampagne "So schmeckt #Veganuary", die zwischen Ende Dezember 2020 und Ende Januar 2021 gespielt wird.

Premiere feiert diese filmische Zusammenarbeit am 01.01.2021 hier:

https://youtu.be/iM2FN9RDX-U

Darüber hinaus ist der Movie auch hier zu sehen:

https://likemeat.com/veganuary

Vegane Interpretation einer ikonischen Art Performance

In dem Food-Performance-Film des Pflanzenfleischherstellers ist zu sehen, wie Till Lindemann einen Pflanzen-Burger mit veganem Hühnchen aus Bio-Sojaprotein von LikeMeat verzehrt.

Der bekennende Fleischliebhaber zeigt im Film, dass die pflanzlichen Alternativen zu Fleisch gut schmecken und man durch deren Verzehr auf nichts verzichtet. Denn sowohl der Geschmack als auch die Konsistenz des Pflanzenfleischs ist wie bei herkömmlichen Fleisch. "Sieht aus wie Fleisch, schmeckt wie Fleisch - ist aber kein Fleisch. Und schmeckt richtig gut!"

Bei der Entstehung des Filmes hatte der Hauptdarsteller kreative Freiheit, seine eigenen künstlerischen Ansätze einzubringen. Die Food-Performance ist von dem legendären Kunstfilm "Andy Warhol eating a Hamburger" von Jørgen Leth aus dem Jahre 1982 inspiriert, in dem zu sehen ist, wie der weltberühmte Pop Art Künstler einen klassischen Hamburger isst.

"Wir freuen uns riesig, dass wir Till für unsere Kampagne gewinnen konnten. Er ist für uns der ideale Partner für dieses Projekt. Seine Herangehensweise, Detailverliebtheit und Kreativität sind in unserem Art Movie unverkennbar.", erklärt Karola Kentner-Schütz, Head of Marketing bei der LikeMeat GmbH.

"Mit dem Film wollen wir verdeutlichen, dass es absolut wichtig ist, Alternativen zu Fleisch zu schaffen - sowohl zum Wohle der eigenen Gesundheit, als auch zum Schutz unseres Planeten und der Tiere", betont Karola Kentner-Schütz weiter.

"Ich hatte bei diesem Film das große Vergnügen mit einem wunderbar vielfältigen Künstler zusammenzuarbeiten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise zu leisten. Insofern: geilster Job ever!" verrät Andreas Waldschütz, Regisseur des Food-Performance-Films von LikeMeat. "Mit Till zusammenzuarbeiten war ein leichtes. Seine Performance war on Point: nicht zu viel, nicht zu wenig - vor allem aber absolut authentisch."

Veganuary 2021

Die in Großbritannien gegründete, gemeinnützige Organisation Veganuary möchte Menschen dazu inspirieren und dabei unterstützen, sich im Monat Januar ohne tierische Produkte zu ernähren. Ziel ist es, nicht nur die Gesundheit der Teilnehmer zu verbessern, sondern vor allem auch die Umwelt zu schützen und zum Tierwohl beizutragen.

Seit 2014 hat die Organisation über eine Million Menschen in 192 Ländern dazu motivieren können, im Januar auf eine rein pflanzliche Ernährung umzusteigen. Im Jahr 2020 verzeichnete die Aktion rund 400.000 Teilnehmer. Die meisten stammten dabei aus Großbritannien und den USA. Auf Platz drei folgte Deutschland. 2021 möchten LikeMeat und Veganuary einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen.

Wenn allein 350.000 Menschen im Januar auf eine vegane Ernährung umsteigen, können nicht nur 41.200 Tonnen CO2 sowie 2,5 Millionen Liter Wasser eingespart werden, sondern auch mehr als eine Million Tiere gerettet werden[1].

Prominente wie Alec Baldwin, Joaquin Phoenix und Ralf Moeller unterstützen Veganuary

Neben Till Lindemann unterstützen zahlreiche internationale wie nationale Stars seit Jahren den Veganuary. Darunter die Hollywoodgrößen Joaquin Phoenix, Alec Baldwin und Alica Silverstone, Musiklegende Paul McCartney, die deutschen Schauspieler Anne Menden, Jana Pallaske, Hannes Jaenicke und Ralf Moeller, Comedian Kaya Yanar sowie Youtuber und Influencer Rezo.

Anmeldung zum Veganuary

Wer am Veganuary 2021 teilnehmen möchte, kann sich ab sofort unter folgenden Link anmelden und erhält im Januar täglich kreative Rezepte sowie inspiriende Speisepläne, Social-Media-Gruppen-Vorschläge und vieles mehr: https://likemeat.com/veganuary

Über Till Lindemann

Till Lindemann, geboren am 04. Januar 1963 in Leipzig, ist Sänger und Texter von Rammstein, Dichter sowie bildender Künstler und einer der wenigen deutschen Weltstars. Er ist bekannt für seine spektakulären Auftritte, provakante Texte sowie die Darstellung außergewöhnlicher Charaktere.

Über LikeMeat

Die LikeMeat GmbH wurde 2013 von dem Unternehmersohn Timo Recker in Wetschen, Deutschland, gegründet und gilt bis heute als Vorreiter in der Herstellung von Pflanzenfleisch. Von Beginn an hebt sich LikeMeat durch seinen authentischen Biss und Geschmack von den restlichen Mitbewerbern ab. Die veganen Fleischalternativen stellt das Unternehmen dabei auf Basis von Bio-Soja und Erbsen her.

Die Kernkompetenz von LikeMeat liegt im Segment Streifen und Geschnetzeltes mit den Topsellern Like Chicken, Like Gyros, Like Döner und Like Grilled Chicken. Daneben hat LikeMeat klassische Produkte wie Like Schnitzel, Like Nuggets und Like Bratwurst im Sortiment. Neu seit April dieses Jahres sind die Like Mini Frikadellen. Insgesamt umfasst das Angebot 13 Produktvariationen.

LikeMeat hat seinen Verwaltungssitz in Düsseldorf und zwei Produktionsstätten im niederländischen Oss. Seit März 2020 gehört LikeMeat zum Unternehmen The LIVEKINDLY Co. und wird geleitet vom Geschäftsführer Tal Nadari. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Heute sind LikeMeat Produkte in Deutschland, UK, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich.

Die LikeMeat Produkte sind mit zahlreichen Zertifikaten gekennzeichnet: das FDA-Zertifikat, das "V-Label" der Vegan Society, das Glutenfrei-Zertifikat und die europäische SKAL Bio-Zertifizierung. Für die von inSYTE(TM) zertifizierten Sojabohnen aus biologischem Anbau werden keine gentechnisch veränderten Bohnen eingesetzt. Darüber hinaus verwendet LikeMeat keine Sojabohne aus Regenwaldgebieten.

LikeMeat achtet aber auch bei der Verpackung auf nachhaltige Lösungen. So stammt der Pappschuber von einem FSC-zertifizierten Hersteller. Dieses Siegel steht für "Forest Stewardship Council" und garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Alle Verpackungsschalen bestehen aus recycelten Materialien, die der Lieferant mit Hilfe eines speziellen Verfahrens aufbereitet. Dadurch kann LikeMeat seinen CO2 -Fußabdruck um bis zu 70% reduzieren im Vergleich zu nicht recyceltem PET.

Quellenangaben:

[1]: Dr. Joseph Poore, Oxford University for Veganuary: https://theecologist.org/2020/jan/08/veganuary-plane

