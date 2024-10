XXXLutz Deutschland

Die nächste Außergewöhnliche Seite von XXXLutz Hesse in Garbsen: Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay sorgen zusammen mit Nelson Müller für Begeisterung

Garbsen (ots)

Gemeinsam für die Schwächsten der Gesellschaft: Das neu eröffnete Möbelhaus mit dem Roten Stuhl verwandelt sich in einen Konzertsaal und glänzt als Sterne-Restaurant

Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay lesen aus ihrem aktuellen "Anouk"-Kinderbuch, die Band des Bambi-Preisträgers verzaubert mit einem Unplugged-Konzert in Wohnzimmer-Atmosphäre und die 450 Gäste des Charity Events feiern eine Premiere

Vier Wochen nach der großen Neueröffnung des komplett umgebauten XXXLutz Hesse hat sich das Einrichtungshaus der Extraklasse in Garbsen von einer weiteren außergewöhnlichen Seite präsentiert: Das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl und seine international tätige Hilfsorganisation RED CHAIRity schafften zusammen mit Hendrikje Balsmeyer, Peter Maffay und seiner Band sowie Sternekoch Nelson Müller ganz viele XXXL-Momente für die Ewigkeit bei rund 450 Gästen - darunter auch 85 Kinder.

Beim exklusiven Charity-Event vor den Toren der Landeshauptstadt Hannover verwandelte sich das neue XXXLutz Hesse Möbelhaus in einen Konzertsaal und glänzte dazu auch noch als Sterne-Restaurant. Es gab nicht nur kulinarische Köstlichkeiten des populären Fernsehkochs Nelson Müller, sondern auch literarische und musikalische Leckerbissen: Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay nahmen bei der Lesung aus ihrem aktuellen "Anouk"-Kinderbuch alle mit auf die Abenteuerreise der kleinen Anouk. Dazu spielte Deutschlands erfolgreichster Musiker mit seiner Band auch ein Unplugged-Konzert in echter Wohnzimmer-Atmosphäre - und da gab es sogar noch eine echte Premiere: Maffay spielte auf der Bühne bei XXXLutz Hesse erstmals auch die Songs aus dem Anouk-Musical für ein breites Publikum. Dies war bis dato nur einem kleinen Kreis vorbehalten gewesen.

Bei XXXLutz Hesse: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

"So etwas Zauberhaftes wie heute gibt es nicht jeden Tag. Es macht uns unfassbaren Spaß, zusammen hier zu lesen, Musik zu machen und gut zu essen. Und wir tun das alles, um gemeinsam zu helfen - das ist fantastisch", zeigten sich Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay begeistert von der einmal mehr außergewöhnlichen Veranstaltung zu Gunsten der Peter Maffay Stiftung. Der Musiker trug sich noch direkt im Möbelhaus ins Goldene Buch der Stadt Garbsen ein - sehr zur Freude von Bürgermeister Claudio Provenzano.

"Heute soll es nicht um große Auswahl, Top-Service und schon gar nicht um die besten Preise hier bei uns im neuen Möbelhaus gehen", sagte Helmuth Götz, Mitglied der Geschäftsführung bei XXXLutz Deutschland: "Heute geht es um Unterstützung für die Menschen, die ihr Schicksal nicht selbst in den Händen halten und die ihren Platz leider nicht auf der Sonnenseite des Lebens haben: Heute geht es um Kinder, um die Kleinsten und die Schwächsten unter uns!"

XXXLutz, RED CHAIRity und Peter Maffay verbindet seit jetzt sage und schreibe 24 Jahren eine enge Partnerschaft, das Charity-Event in Garbsen war bereits die 77. gemeinsame Veranstaltung - über die Jahre hinweg sind so Spenden in siebenstelliger Höhe zusammengekommen. Konzerte in den Möbelhäusern mit dem Roten Stuhl, Koch-Events, Kinderfeste oder Lesungen begeistern seit über zwei Jahrzehnten und sorgen dafür, dass es bedürftigen Kindern besser geht, die dank der Stiftung Auszeiten vom tristen Alltag nehmen können. Auch Nelson Müller ist ein langer Wegbegleiter von XXXLutz und der Hilfe für Kinder. Der Sternekoch zauberte in der neuen Küchenausstellung mit seinem Team außergewöhnliche Speisen für Genießer: "Es ist immer wieder schön, mit dabei sein und Menschen glücklich machen zu können!"

Peter Maffays XXXL-Versprechen

Peter Maffay gab indes Helmuth Götz in Garbsen ein echtes XXXL-Versprechen: "Es gibt kurze und erfolgreiche Partnerschaften, aber diese mit XXXLutz steht für eine unglaubliche Treue, große Kreativität und eine enorme Nachhaltigkeit. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Wir machen jetzt auch zusammen noch die 100 Veranstaltungen voll und helfen weiterhin gemeinsam! Wir haben unsere große Tour hinter uns und fortan vielleicht noch etwas mehr Zeit für außergewöhnliche Events wie dieses heute hier!" Ein Versprechen, das Helmuth Götz gerne entgegennahm und selbst eines gab: "Dass wir kreativ und phantasievoll denken und handeln, haben wir mit dieser außergewöhnlichen Veranstaltung heute sehr deutlich gemacht. Und ich kann versprechen, dass wir gemeinsam kreativ bleiben, um unser großes gemeinsames Ziel zu erreichen: Kindern helfen!"

Neben der monetären Unterstützung durch exklusive Veranstaltungen wie die jetzt bei XXXLutz Hesse in Garbsen helfen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl auch auf andere Art und Weise nachhaltig, etwa durch die Lieferung und Montage von Einrichtung für die Stiftungshäuser von Peter Maffay in Deutschland, Spanien und Rumänien, und sie werden dies auch weiterhin voller Tatenkraft tun. "Es sind meist nur kleine Ideen, die ganz Großes bewegen", unterstrich Helmuth Götz: "Aktuell statten wir das Stiftungshaus auf Mallorca aus und wollen so für leuchtende Kinderaugen und eine Auszeit bei den Kleinen sorgen. Gemeinsam schaffen wir das - auch dank Ihnen, die heute zu uns nach Garbsen gekommen sind und uns nach einem fantastischen Eröffnungsmonat von einer anderen Seite kennen lernen."

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell