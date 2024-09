XXXLutz Deutschland

XXXLutz veröffentlicht sein eigenes Pixi-Kinderbuch: Auf Abenteuerreise im Möbelhaus mit dem Roten Stuhl

Klassisch quadratisch und traditionell auf 24 Seiten: Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl und der Carlsen K des Carlsen Verlags kooperieren beim exklusiven XXXLutz Pixi-Buch

"Koko, Matteo und der verzauberte rote Stuhl" erscheint am 2. September 2024 und gibt's im Aktionszeitraum bis zum 30. November 2024 gratis zu jedem Kindermenü in den XXXL Restaurants

Über Generationen hinweg begeistern die Pixi-Kinderbücher, wohl jeder kennt die quadratischen Klassiker im Taschenformat, die in keinem Kinderzimmer fehlen dürfen und die Erinnerungen an erste Leseerfahrungen wecken: Jetzt kommt ein ganz besonderes Pixi-Buch! Die XXXLutz Möbelhäuser veröffentlichen in Kooperation mit der Kindermedienagentur Carlsen K des Carlsen Verlags eine eigens konzipierte Ausgabe. "Koko, Matteo und der verzauberte rote Stuhl" gibt's ab dem 2. September kostenlos zu jedem Kindermenü deutschlandweit in allen XXXL Restaurants. Die Aktion läuft noch bis zum 30. November 2024.

Zwei echte Klassiker, die seit Jahrzehnten Menschen begeistern, haben jetzt zusammengefunden: Während der Carlsen-Verlag seit 70 Jahren die Pixi-Kinderbücher herausgibt, steht der 80. Geburtstag der XXXLutz Unternehmensgruppe als weltweit einer der größten und erfolgreichsten Möbelhändler kurz bevor. "Wir freuen uns sehr, unsere Marke nun auch für die Kleinen erlebbar zu machen. Mit unserem neuen Pixi-Buch möchten wir Kindern eine Freude bereiten und ihnen gleichzeitig die Welt von XXXLutz auf spielerische Weise näherbringen", sagt Konrad Nill, Marketingleiter bei XXXLutz Deutschland.

Im populären Format von zehnmal zehn Zentimetern gehen in der exklusiven XXXLutz Ausgabe auf den traditionell 24 Seiten die beiden Kinder Koko und Matteo auf Entdeckungsreise, als sie ein erleuchtetes Möbelhaus mit einem magischen roten Stuhl sehen. Dort treffen sie auf eine sprechende Kuscheltier-Katze namens Aurelia, die ihre Hilfe benötigt. Der verzauberte Stuhl wird zum treuen Begleiter und hilft bei der Suche nach Aurelias entführtem Freund, dem Affen Konfetti. Es entwickelt sich eine Verfolgungsjagd quer durchs Möbelhaus, bei der sie in den einzelnen Abteilungen verschiedenste Herausforderungen zu meistern haben. So lernen die Kinder, dass mit Zusammenhalt, Mut und Abenteuerlust alles möglich ist.

Mehr Informationen unter www.xxxlutz.de/c/pixi

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

