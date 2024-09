XXXLutz Deutschland

Größte Neueröffnung: Bürgermeister Claudio Provenzano gibt Startschuss für den neuen XXXLutz Hesse in Garbsen

Garbsen (ots)

Binnen sechs Monaten wurde das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl auf einer Verkaufsfläche von rund 32.000 Quadratmetern komplett umgebaut

XXXL-Vielfalt spiegelt sich in der Produktpallette und dem neuen Einrichtungshaus wider

Die Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro und die Schaffung 40 zusätzlicher Arbeitsplätze unterstreichen die Position von XXXLutz Hesse als Vorreiter in der Einrichtungsbranche

Völlig neues Einkaufserlebnis: XXXLutz Hesse präsentiert in Garbsen ein digitales Möbelhaus der Extraklasse und zeigt dabei auch eine neue Art der Erlebnisgastronomie

Das XXXLutz Hesse Versprechen: XXXL-Auswahl, Präsenz aller namhaften Hersteller und gelebter Rundum-Service in exzellenter Qualität, dazu der garantiert beste Preis

Der Startschuss ist gefallen, die neue Einrichtungs-Attraktion der Region rund um Hannover ist offiziell eröffnet: Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano hat an diesem Donnerstag (26. September 2024) das symbolische rote Band des neuen XXXLutz Hesse Möbelhauses in der Robert-Hesse-Straße durchtrennt. In der Umbauzeit von gerade einmal sechs Monaten ist ein nahezu komplett neues und digitales Möbelhaus entstanden: XXXLutz Hesse in Garbsen setzt damit einmal mehr Maßstäbe und bietet mit der Fertigstellung des Millionen-Projektes ein Einkaufserlebnis der Extraklasse für die ganze Familie.

"Die Neueröffnung von XXXLutz Hesse ist ein großer Gewinn für unsere Stadt. Mit der beeindruckenden Modernisierung setzt das Einrichtungshaus neue Maßstäbe und bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern ein erstklassiges Einkaufserlebnis. Besonders freut mich, dass durch den Umbau nicht nur Nachhaltigkeit im Fokus steht - ein Thema, das für die Zukunft von großer Bedeutung ist -, sondern auch 40 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Insgesamt arbeiten nun 200 Menschen am Standort, was die Bedeutung für unsere lokale Wirtschaft weiter unterstreicht. Ich gratuliere dem Team von XXXLutz und wünsche viel Erfolg bei der Eröffnung sowie den kommenden Veranstaltungen", sagt Bürgermeister Claudio Provenzano.

Die umfassenden Maßnahmen sind ein klares Bekenntnis zum Erfolgs-Standort vor den Toren der Landeshauptstadt Hannover: Das inhabergeführte Unternehmen hat in den Komplettumbau rund zehn Millionen Euro investiert und dabei 40 zusätzliche und zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten ist auf über 200 gewachsen. Die baulich veränderte und neu konzipierte Verkaufsfläche von 32.000 Quadratmetern lässt keine Wünsche offen und präsentiert alles rund ums Einrichten in Perfektion. Noch mehr Auswahl, noch größere Markenvielfalt und der bekannt exzellente Service - darauf dürfen sich die Kunden mit der großen Neueröffnung bei XXXLutz Hesse freuen. Gefeiert wird mit zahlreichen Aktionen für Groß und Klein. Auch über die Eröffnungstage hinaus gibt es Nachlässe von 40 Prozent in allen Abteilungen. Inhaber der Freundschaftskarte erhalten zusätzlich nochmals Nachlässe von weiteren 15 Prozent.

Große Resonanz bereits während der Umbauphase

"Das Möbelhaus in Garbsen ist schon immer ein ganz Besonderes: Mit dem Übergang zu XXXLutz Hesse vor rund einem Jahr war es unser Anspruch, der Zeit voraus zu sein und unseren treuen Kunden mit völlig neuen Konzepten ein unvergessliches Einkaufserlebnis zu bieten. Genau deshalb haben wir an diesem attraktiven Standort für den Möbeleinzelhandel eine echte Erfolgsgeschichte schreiben können, die jetzt um ein weiteres, großes Kapitel reicher ist", betont XXXLutz Hesse Gebietsverkaufsleiter Sascha Weil: "Die Resonanz und das Interesse waren schon während der Bauphase sehr groß. Die Kunden wissen um die Attraktivität des Hauses hier in Garbsen und sind eng mit ihm verbunden. Das haben wir gerade in dieser Zeit gespürt. Die Neugierde war groß und zudem das Verständnis vorhanden, dass wir den Umbau während des laufenden Betriebes gemeistert haben. Diese außergewöhnliche Treue ist zusätzlicher Ansporn für uns, all den Kundenwünschen in Sachen Auswahl und Service sowie Preis-Leistung über alle Maße hinaus gerecht zu werden."

Klares Bekenntnis zum Standort: 40 neue Arbeitsplätze

In den Totalumbau des Einrichtungshauses der Superlative, hat die XXXLutz Unternehmensgruppe als zweitgrößter Möbelhändler der Welt rund zehn Millionen Euro investiert. Insgesamt sind bei XXXLutz Hesse mit seiner neuen LED-beleuchteten Außenfassade als Blickfang in Garbsen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einrichtungshaus beschäftigt, durch die Umbaumaßnahme sind nochmals etwa 40 neue Arbeitsplätze in den Bereichen wie etwa Verkauf und Logistik geschaffen worden, darunter auch 16 Ausbildungsplätze.

Auf der baulich komplett veränderten und neu konzipierten Verkaufsfläche von 32.000 Quadratmetern lässt das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl keine Wünsche offen und präsentiert alles rund ums Einrichten in Perfektion - entstanden sind dabei über 500 neue Wohnbilder. Noch mehr Auswahl, noch größere Markenvielfalt und der bekannt exzellente Service mit den großen Kompetenz-Centern und der Expertise der Einrichtungs-Profis in allen Bereichen. Auf drei Ebenen finden sich fortan Möbel und Einrichtung aller namhafter Hersteller und sämtlicher XXXLutz Exklusivmarken. Hinzu kommen Fachsortimente wie beispielsweise Leuchten, Heimtextilien, Deko-, Haushalts- und Babyartikel. Allein die jetzt gänzlich barrierefreie Küchenausstellung bietet rund 130 Küchen in allen Preiskategorien und Designs - von modern bis traditionell, ausgestattet mit modernster Technik. Als zusätzlichen Service bietet XXXLutz Hesse auch vorab online buchbare Planungstermine - etwa bei Küchen - unter www.xxxlutz.de an.

Absolut außergewöhnlich ist das "House of Boxspring", das auf rund 500 Quadratmetern eine große Auswahl der bequemen Betten präsentiert, wie sie in amerikanischen Hotels Trends gesetzt haben. Auch das "Junge Wohnen" hat mit dem Umbau in Garbsen nun ein festes Zuhause gefunden: Die Fläche trendiger Möbel zu Einstiegspreisen und mit hoher Verfügbarkeit zur sofortigen Mitnahme ist weiter gewachsen. Fortan ganzjährig geöffnet ist die große Gartenausstellung, im Bereich der Fachsortimente erwartet die Kunden bekannte und neue Markenshops - darunter beispielsweise Ambia. Das neue Matratzenstudio ist das größte der Region. Auch kümmert sich XXXLutz Hesse mit einem eigenen Team um Planung und Ausführung von Objekteinrichtungen und bedient so auch das Großkundensegment.

Umweltfreundliches Sortiment nimmt großen Raum ein

Umweltbewusstsein und Verantwortung spielen im neuen XXXLutz Hesse eine deutlich gewachsene Rolle: Dank des stark ausgebauten Sortiments können sich Kunden nun eine gemütliche Wohnumgebung schaffen, die ein ökologisches Bewusstsein vertritt und zugleich mit attraktiver Ästhetik überzeugt. Vor Ort in Garbsen sind beispielsweise die hochwertigen Wohntextilien der Exklusivmarke BIO:VIO erhältlich. Diese setzt sowohl auf zertifizierte Bio-Materialien aus nachhaltigem Anbau als auch auf eine anspruchsvolle Gestaltung. Zeitloses, natürliches Design durchzieht die komplette Produktpallette - heimische Massivhölzer finden sich bei Küchen oder Schlaf- und Wohnzimmern. So gibt es auch Pfannen und Töpfe aus recycelten Dosen, Babyaccessoires aus Bio-Baumwolle bis hin zum ökologischen Kinderwagen, regionale Produkte wie z.B. Holz-Designer-Leuchten mit dem Label "Made in Germany". Dazu wurde im Möbelhaus die komplette Beleuchtung auf den energiesparenden LED-Betrieb umgerüstet. Zudem kommt die digitale Preisauszeichnung zum Tragen, was erhebliche Mengen an Papierausdrucken spart.

Neues Bedienungs-Restaurant feiert Premiere

Aus dem früher fremd betriebenen Restaurant ist eine neue Erlebnisgastronomie geworden, die ihren Platz auch im Herzen Hannovers haben könnte. Die Gastronomie, in der Speisen und Getränke fortan serviert werden, wurde völlig losgelöst vom Möbelhaus konzipiert und dennoch gibt es im Detail große Anknüpfungspunkte: Dreh- und Angelpunkt im Zentrum des Restaurants ist eine zeitgemäße Bar mit hochmodernen Siebträger-Kaffeemaschinen, ein Großteil der Dekoration und Einrichtung ist zugleich Ausstellungsfläche, die die rund 200 Sitzplätze zu einer echten Wohlfühloase machen. Auf der Speisekarte stehen vegane Gerichte ebenso wie Vegetarisches: Dazu gibt es Fleischprodukte aus Europas erstem Tierwohl-Projekt, das die gesamte Wertschöpfungskette abbildet. Seit vier Jahren arbeitet XXXLutz deutschlandweit mit "Hütthalers Hofkultur" zusammen. Zudem gibt es die Partnerschaft mit "To Good To Go": Über die App können am Abend übriggebliebene Speisen gebucht und direkt im Restaurant abgeholt werden. "RECUP" und "REBOWL" als Deutschlands größtes Mehrwegsystem für die Gastronomie runden das Konzept für ein besseres Morgen auch bei XXXLutz Hesse in Garbsen ab.

Bedienungsroboter "Lutzi" ist im Einsatz

Auch "Lutzi" ist neu, der Bedienungsroboter serviert Speisen und Getränke selbstständig, räumt Geschirr wieder ab und sorgt so für eine Entlastung des Servicepersonals. "Lutzi" wird mit ihrer künstlichen Intelligenz und dem Katzen-Antlitz auf dem Display gewiss auch in Garbsen Liebling der Gäste, für die der Roboter auch ein Geburtstagsständchen singen kann.

Digitales Einkaufserlebnis

XXXLutz Hesse zeigt in Garbsen jetzt auch, dass sich Einrichten und Einkaufen digital perfekt verzahnen lassen. "Wir setzen mit dem Umbau Maßstäbe in der Branche, tun das aber nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und möglichst bequem einkaufen können", sagt XXXLutz Hesse Hausleiter Sascha Erdmann, der um die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung weiß: "Auf einer 30 Quadratmeter großen LED-Wand in unserem Lichthof gibt es Infos und Tipps rund ums Wohnen, die Fachsortimente sind ab sofort mit digitalen Preisschildern versehen, die Planung der Einrichtung erfolgt über Tablets, die das Zuhause der Kunden simulieren - und Küchen werden realgetreu in 3D geplant. Hinzu kommt eine Vielzahl von Digital-Angeboten, die Kunden auf fast 130 Displays im ganzen Haus informieren und durch das neue, großzügig und offen gestaltete Einrichtungshaus lenken und leiten. Der weiter steigenden Nachfrage nach "Smart-Home-"Produkten trägt XXXLutz Hesse in seiner großen Leuchten-Abteilung Rechnung, in der das Thema Energiesparen eine tragende Rolle spielt.

Bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen eine Vielzahl seit Jahrzehnten mit an Bord sind, hat sich fortlaufend intensiv auf den Einsatz in der Zeit nach der Neueröffnung vorbereitet - bei XXXLutz Hesse eine Selbstverständlichkeit. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden beispielsweise in der XXXLutz Schulungsakademie für die kommenden Aufgaben perfekt ausgebildet, weil wir den Kunden optimalen Service bieten wollen", sagt XXXLutz Hesse Gebietsverkaufsleiter Sascha Weil, "dank der steten Aus- und Weiterbildung verbinden unserer Verkäuferinnen und Verkäufer die virtuelle mit der echten Welt. So entstehen etwa dreidimensionale Einrichtungsvorschläge am Tablet. Mit dem iPad lassen sich unterschiedlichste Modellvarianten, Materialien oder Bezüge in einer realitätsnahen Wohnungssimulation vorführen. Das zeigt den Kunden, was in den eigenen vier Wänden möglich ist."

Eröffnungsrabatte und Gratis-Frühstücke

"Die Eröffnung feiern wir mit großzügigen Sonderangeboten", kündigt der Hausleiter an. Ein kunterbuntes Programm wartet von Donnerstag (26. September 2024) bis Samstag (28. September 2024) auf Groß und Klein, dazu gibt's sensationelle Eröffnungsangebote mit Nachlässen über 50 Prozent, beim Videowall-Gewinnspiel warten weitere Gutscheine - dazu wartet das kunterbunter Kinderprogramm mit einer Vielzahl Attraktionen auf die Kleinsten. An jedem der drei Eröffnungstage gibt es für die ersten 500 Gäste ein kostenfreies Bauern-Frühstück im neuen XXXLutz Hesse Bedienungsrestaurant.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Original-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuell