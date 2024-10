XXXLutz Deutschland

Deutschland-Premiere in Hannover: XXXLutz eröffnet sein erstes City-Küchenstudio

Würzburg

Gewohnter Rundum-Service und enorme Auswahl in Bestlage: Omnichannel-Händler XXXLutz erweitert sein Küchenangebot um den ersten Innenstadt-Standort hierzulande

"Unser Anspruch ist es, dort zu sein, wo unsere Kunden sind", sagt Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland

Ab in die Innenstadt! XXXLutz eröffnet am Montag, 28. Oktober 2024, in Hannover sein erstes City-Küchenstudio und erschließt mit der Premiere am Aegidientorplatz den nächsten erfolgsversprechenden Vertriebskanal in Deutschland. "Unser Anspruch ist es, dort zu sein, wo unsere Kunden sind", betont Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Der klassische Möbelhandel auf der stadtnahen, verkehrstechnisch perfekt angebundenen grünen Wiese zählt genauso dazu wie das Online-Geschäft oder die Heimberatung in den vier Wänden unserer Kundinnen und Kunden. Und jetzt gehen wir in Hannover erstmals auch direkt in die City, bieten in bester Lage unseren besten Rundum-Service zum garantiert besten Preis! Mit der Eröffnung in Hannovers Innenstadt gehen wir unseren Weg als Omnichannel-Händler konsequent weiter."

Direkt am "Aegi" gelegen, bietet das erste deutsche City-Küchenstudio der Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl in Niedersachsens Landeshauptstadt auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern insgesamt mehr als 20 Ausstellungsküchen unterschiedlichster Stile an. Dabei reicht die vielfältige Auswahl von klassischen Modellen über modern bis hin zum Landhaus-Stil - vom Einsteigermodell bis hin zur Highend-Küche deckt XXXLutz die komplette Bandbreite ab. Dabei haben alle namhaften Hersteller wie Next 125, Schüller, Nobilia oder Nolte sowie Exklusivmarken wie Celina oder Dieter Knoll ihr Zuhause fortan auch in Hannovers City. Dank der perfekten Verzahnung der Online-Welten mit dem stationären Handel und der umfassenden Beratung sind die Auswahlmöglichkeiten grenzenlos: Das XXXLutz Kompetenz-Center zeigt auch in der City die Vielzahl an Möglichkeiten bei Fronten, Arbeitsplatten und Griffen sowie Einbaugeräten ebenso bekannter wie etablierter Marken darunter Bosch, Siemens, AEG, Miele, Liebherr oder Bora.

Kundinnen und Kunden dürfen sich auch jetzt auf die Küchen-Profis von XXXLutz freuen, die zusammen alle Schritte der Planung detailliert durchgehen und dabei ihre tiefe Expertise am Markt nutzen. Eine virtuelle Echt-Darstellung der neuen Traumküche ist mittels modernster digitaler Technik ebenso garantiert wie die perfekte Umsetzung - von der Auswahl über die Planung bis hin zur Montage vor Ort liegt alles in einer Hand. Auch für das neue City-Küchenstudio bietet XXXLutz auf Wunsch die bequeme Terminplanung über www.xxxlutz.de/c/kuechen-hannover an - im Handumdrehen ist der Termin online vereinbart und einer entspannten Planung der neuen Traumküche steht nichts mehr im Wege.

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 48 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

