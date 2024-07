Gilead Sciences

Ein Hepatitis-Test ist auch Krebs-Vorsorge

Welt-Hepatitis-Tag am 28. Juli

Martinsried bei München

Die Hepatitis B, C und D werden durch Virusinfektionen der Leber hervorgerufen, die oft chronisch verlaufen. Eine Übertragung kann über Körperflüssigkeiten, insbesondere über Blut, erfolgen. Unbehandelt können daraus erhebliche Folgen für die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden entstehen. Man kann heute jedoch selbst eine Menge gegen dieses Risiko tun.

Meist beginnt eine Hepatitis, also eine Leberentzündung, mit eher milden, unspezifischen Symptomen oder einem Leistungsknick, ähnlich einem grippalen Infekt. Deshalb kann die Hepatitis oft über Jahre hinweg unentdeckt und somit unbehandelt bleiben. Schwere Leberschäden können dann die Folge sein, bis hin zu Leberkrebs oder Organversagen.

Es liegt also auf der Hand, wie wichtig es ist, über den Zustand seiner Leber Bescheid zu wissen. Laut Statistik leben in Deutschland ca. 500.000 Menschen mit einer Hepatitis- B-, -C- oder -D-Virusinfektion, viele wissen jedoch nichts davon. Betroffene können andere anstecken, z. B. in der Familie.

Ihr Risiko, eine unerkannte Hepatitis zu haben, hängt auch mit Ihrem familiären Herkunftsland zusammen, da die Versorgungsstandards bei Hepatitis weltweit unterschiedlich sind.

Hepatitis-Vorsorge: Schützt Sie und Ihre Angehörigen

Vorsorge ist aktiver Gesundheitsschutz. Hepatitis-Vorsorge schützt auch Ihre Familie. Mit einem Bluttest ist eine Hepatitis rasch entdeckt. Die Hepatitiden B, C und D sind behandelbar und Hepatitis C sogar in mehr als 95 % aller Fälle heilbar. Ein Hepatitis-Test ist ein kleiner Schritt mit großem Nutzen und indirekt auch eine Vorsorge gegen Leberkrebs.

Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin beraten!

Eine kostenlose Testung ist z. B. im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung (GESU) Check-Up-35 möglich.

Mehr zu Hepatitis auch in verschiedenen Sprachen: www.hepatitis-test.de

