Der Guqinbauer von Shouguang lässt die Melodien der Geschichte wieder aufleben

Shouguang, China (ots/PRNewswire) - Shouguang, eine Stadt in der ostchinesischen Provinz Shandong, die auch als die „Heimatstadt des Gemüses in China" bekannt ist, ist führend in der Entwicklung der Agrarmodernisierung im Bereich des Gemüseanbaus. Die Entwicklung der Agrarmodernisierung in der Stadt zeichnet sich durch den Einsatz fortschrittlicher landwirtschaftlicher Anlagen und modernster Gemüseanbautechnologien ...

mehr