NDR Magazin "Markt" deckt auf: DFB-Fanshop sorgt für verärgerte Kunden

Kurz vor Start der Fußball-EM gibt es Ärger beim DFB-Online-Fanshop. Fußball-Fans, die dort zum Beispiel Trikots bestellt haben, sollen ihre Retoure nach England schicken und dafür knapp 13 Euro bezahlen. Das NDR Verbrauchermagazin "Markt" berichtet, dass im Impressum des DFB-Fanshops wichtige Angaben fehlen. Die Kunden haben somit keine Chance, zu erkennen, wo der offizielle Shop der deutschen Fußballnationalmannschaft überhaupt sitzt.

Verbraucherschützerin Julia Rehberg: "Das Impressum ist wirklich merkwürdig. Es ist keine Stadt angegeben. Es ist keine Handelsregisternummer angegeben. Und der Geschäftsführer ist nicht benannt."

Mit solch einem Impressum verstößt der DFB-Online-Shop gegen §5 des Telemediengesetzes.

Auf NDR-Nachfrage räumt der DFB ein, das Impressum "war in der Tat fehlerhaft. Dieses haben wir mittlerweile überarbeitet." Außerdem heißt es: "Zum Jahresbeginn 2019 hat der DFB den Betrieb des DFB-Fanshops und alle damit einhergehenden Prozesse (...) an den Fanartikelkonzern Fanatics vergeben. Fanatics' Europasitz befindet sich in Manchester, der Deutschlandsitz in Hamburg." Der Rückversand der Waren sei eigentlich kostenlos. Aber wegen eines "technischen Fehlers wurden einige Kund*innen im Retourenprozess fälschlicherweise dazu aufgefordert, ihre Ware nach England zu retournieren und die Versandkosten für die Retoure zu bezahlen. Diese Kund*innen wurden allesamt kontaktiert und bekommen ihre Kosten erstattet, sofern nicht schon geschehen."

