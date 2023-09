Badische Zeitung

Söder und Aiwanger: Vertrauen geht anders

Tagesspiegel von Frauke Wolter

Freiburg (ots)

Markus Söder hat entschieden, seinen Vize und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht zu verstoßen. Zwar sind ihm dessen Antworten zu einem antisemitischen Flugblatt von vor 36 Jahren nicht erhellend genug - aber Schwamm drüber. Ist ja lange her. Aiwanger habe sich schließlich entschuldigt (...) und Reue gezeigt. Das mag stimmen - aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Vorsitzende der Freien Wähler in Bayern keinen Anstand hat. Seine vermeintliche Reue kam spät und immer ging es vor allem um ihn selbst. (...) Die bürgerliche Koalition in Bayern steht, in den Bierzelten jubeln die Aiwanger-Fans jetzt erst recht. (...) Schon früh herrschte bei vielen der Eindruck vor, Aiwanger müsse wohl keine Konsequenzen aus seinem Verhalten ziehen. So kam es. Vertrauen in Politik(er) geht anders.

