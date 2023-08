Badische Zeitung

Gegen illegale Einreisen hilft nur die Macht der kleinen Schritte

Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

Die Zahl der Menschen, die illegal nach Baden-Württemberg eingereist sind, hat sich im ersten Halbjahr im Jahresvergleich mehr als verdoppelt. In der Regel ist hier die Rede von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen. Überraschen kann das keinen. Und die Erfahrung früherer Jahre zeigt, dass im zweiten Halbjahr eher noch mehr Flüchtlinge kommen. Sie treffen auf Kommunen, die nicht mehr wissen, wo sie Neuankömmlinge unterbringen können, auf eine Gesellschaft, die sich zunehmend überfordert fühlt - und auf eine Politik, in der die einen ungern über das Thema reden und andere gern Scheinlösungen propagieren. (...) Erreicht wäre (...) etwas, würden Bund und Länder mit den Kommunen die Lasten - und es sind Lasten - fair gemeinsam schultern, statt sie möglichst abzuwälzen. https://mehr.bz/sx7xz5 (BZ-Plus)

