Mercedes-Benz Trucks präsentiert ersten batterieelektrischen Lkw mit Stern für den Fernverkehr als Serienversion

Hamburg-Nordheide (ots)

Anmoderation:

In Hamburg-Nordheide wurde heute (10.10.) eine neue Ära im Straßengüterverkehr eingeläutet: Vor internationalem Publikum feierte Mercedes-Benz Trucks die Weltpremiere der Serienversion seines batterieelektrischen Lkw für den Fernverkehr. Mit dem eActros 600 will das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Technologie, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit für E-Flottenbetreiber setzen. Denn dank der hohen Batteriekapazität sowie einer neuen, besonders effizienten elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung erreicht das Fahrzeug eine Reichweite von etwa 500 Kilometern ohne Zwischenladen. Der eActros 600 definiert damit einen völlig neuen Standard für Elektrotrucks auf Fernverkehrsstrecken, unterstreicht Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks:

O-Ton Karin Rådström

(übersetzt) Für uns ist das eine ganz besonderer Premiere, denn wir elektrifizieren damit die Fernverkehrsstrecke, welches die Größte und Wichtigste in Europa ist. Außerdem elektrifizieren wir die Trucks, die die längste Distanz zurücklegen können. Und das ist auch vor dem Hintergrund der CO2-Reduzierung von größter Bedeutung. Also diese Markteinführung ist für uns ein Meilenstein auf unserer Reise zu einem dekarbonisierten Transportwesen. (0:26)

Dass die beeindruckende elektrische Reichweite nicht nur eine theoretische Herstellerangabe ist, haben die Entwicklungsingenieure von Mercedes-Benz Trucks vergangene Woche eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Bei einer Alpen-Testfahrt fuhren die Ingenieure fuhren einen mit rund 40 Tonnen beladenen Prototypen des eActros 600 von Stuttgart über den Albaufstieg am Aichelberg, Kufstein und die Brennerautobahn bis nach Bozen in Südtirol. Trotz der anspruchsvollen Topografie bewältigte der E-Lkw die 530 Kilometer lange Strecke komplett ohne Zwischenladen. Nach einem Ladevorgang traten die Ingenieure die Heimfahrt an. So legte der vollbeladene Elektro-Truck mit dem Stern insgesamt über 1.000 Kilometer mit nur einem Ladestopp zurück. Modernste Technik macht's möglich erläutert Tilman Morlok, Projektleiter eActros 600:

O-Ton Tilman Morlok

Wir haben drei Batteriepacks eingebaut. Ein Paket hat 207 Kilowattstunden, das heißt, wir haben 621 Kilowattstunden an Bord, und zwar LFP, das heißt Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr viel robuster ist, das heißt, sie kann mehr ausschöpfen von der installierten Energie, und vor allem hält die auch viel länger. Das heißt, wir legen das Fahrzeug aus wie ein Dieselfahrzeug auf 1,2 Millionen Kilometer und eine Laufzeit von zehn Jahre. Und das ist natürlich schon ein sehr interessantes Gesamtpaket. (0:30)

Für die Transportunternehmen spielt neben der Reichweite aber der Faktor Zeit eine zentrale Rolle. Deshalb haben die Truck-Experten bei Mercedes-Benz dafür gesorgt, dass neben dem Gleichstrom-Laden später auch das Megawattladen möglich sein wird. Auf diese Weise können die Batterien an einer entsprechenden Megawatt-Ladesäule dann in circa 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden - also auch während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen. Aber nicht nur das Schnelladen macht es Fahrerinnen und Fahrer leichter, mit dem schweren E-Truck zu arbeiten. Den eActros 600 zeichnet neben einer hohen Fahrdynamik auch ein Fahrkomfort aus, der seinesgleichen sucht...

O-Ton Tilman Morlok

Da ist das Getriebesteuerungssystem "Predictive Powertrain Control" ein gutes Beispiel für. Das System liest Daten von der Topographie ein, es weiß also, ob es runter oder rauf geht, es kennt Verkehrszeichen, Kreisverkehre und Kreuzungen, die kommen. Außerdem die Route, die ich ins Navigationssystem eingegeben habe. Und daraus berechnet das System zum Beispiel die optimale Bremsung oder Beschleunigung, sodass ich das optimale aus der Energie mache, die ich an Bord habe. (0:29)

Ende nächsten Jahres sollen die ersten Modelle im baden-württembergischen Wörth vom Band rollen. Karin Rådström ist vom Erfolg der Fernverkehrs-E- Trucks mit Stern überzeugt. Denn aufgrund des Zusammenspiels von Profitabilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit hat der eActros 600 das Potential, die Mehrheit der Diesel-Lkw im wichtigen Fernverkehrs-Segment abzulösen. Seinen Härtest hat der elektrische Fernverkehrs-LKW jedenfalls bereits mit Bravour bestanden, so die Mercedes-Benz Trucks-Chefin

O-Ton Karin Rådström

(übersetzt) Wir haben die Fahrzeuge sowohl in Finnland bei wirklich, wirklich kalten Temperaturen getestet. Ich war dabei und es waren fast immer minus 25 Grad. Wir wissen also, die Fahrzeuge arbeiten sehr gut bei sehr kalten Temperaturen. Außerdem haben wir natürlich bei heißen Temperaturen getestet, in Spanien und Italien und der eActros 600 performt auch bei heißen Temperaturen. Darum bin ich zuversichtlich, dass wir die meisten Temperaturspannen abgedeckt haben, in denen wir erwarten, dass unserer Kunden die Trucks einsetzen werden. (0:29)

Abmoderation:

Mercedes-Benz Trucks setzt neue Maßstäbe im Straßengüterverkehr. Die Serienversion des ersten batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw mit Stern feierte heute in Hamburg Weltpremiere. Der eActros 600 wird von Anfang an als Sattelzugmaschine sowie als Pritschenfahrgestell-Variante produziert, was den Kunden zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten im vollelektrischen Transport bietet. Der Verkaufsstart des E-Lkw ist dieses Jahr. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2024 vorgesehen.

