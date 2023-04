Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

Spielbank Berlin: Glanzvolle Neueröffnung am Potsdamer Platz

Tradition trifft Moderne: Berlin hat die modernste Spielbank Deutschlands

Berlin (ots)

In der Rekordzeit von 12 Monaten wurde das Haupthaus der Spielbank Berlin am Potsdamer Platz bei laufendem Betrieb grundlegend saniert, umgebaut und auf sechs Etagen und 8.500 Quadratmeter erweitert. Insgesamt waren an der Generalsanierung 70 Gewerke beteiligt, bei denen zumeist Unternehmen aus der Region Berlin-Brandenburg zum Einsatz kamen.

In direkter Nachbarschaft zum Theater am Potsdamer Platz und der neuen Shopping-Destination The Playce ist damit eine weiteres Entertainment-Highlight mit internationaler Ausstrahlung fertiggestellt, das die Attraktivität des Standortes Potsdamer Platz für die Zukunft sichert.

Zum Festakt für Deutschlands modernste Spielbank mit einem spannenden Unterhaltungsprogramm und prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport laden wir herzlich ein:

Freitag, 28. April 2023, 12.00 Uhr

Potsdamer Platz, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin

Ablauf:

12:00 Uhr Möglichkeit eines geführten Rundgangs durch die sechs Etagen

13:00 Uhr Offizielles Eröffnungsprogramm mit:

Michael Müller, Mitglied des Deutschen Bundestages, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin (2014-2021), Mitglied des Beirats Spielbank Berlin

Gerhard Wilhelm, Sprecher der Geschäftsführung der Spielbank Berlin

Elena Semechin, Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics 2020 in Tokio (Per Live-Einspielung)

Überraschungs-Auftritt Internationaler Showact

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Interviews.

Akkreditierung bis zum 26. April 2023 unter

SL@businessnetwork-berlin.com

Gerhard Wilhelm

Sprecher der Geschäftsführung Spielbank Berlin

www.spielbank-berlin.de

Original-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell