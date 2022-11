Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Vorlesen macht Lust aufs Lesen, fördert die Konzentration und macht klug

Zum bundesweiten Vorlesetag am 18.11.2022

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Erinnern Sie sich auch noch an das wohlige Gefühl, wenn abends an Ihrem Kinderbett vorgelesen wurde? Ja, das war schön. Aber Vorlesen kann noch viel mehr, meint Marco Chwalek:

Sprecher: Am 18.November findet ja wieder der bundesweite Vorlesetag statt. Ein guter Hinweis, wieder mehr seinen Kinder vorzulesen, schreibt das Apothekenmagazin "Baby und Familie". Denn Vorlesen ist schon etwas ganz Besonderes, erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker:

O-Ton: Stefanie Becker: 17 Sekunden

"Vorlesen schafft einfach Nähe. Die Eltern und Kinder verbringen Zeit miteinander und kommen über die Geschichten ins Gespräch. Und das Vorlesen beeinflusst auch die Entwicklung der Kinder positiv. Also, sie haben später mehr Spaß am Selbstlesen und damit im Schnitt auch bessere Noten in der Schule."

Sprecher: Tatsächlich können Kinder durch das Vorlesen mehr Verständnis für andere aufbringen:

O-Ton: Stefanie Becker: 17 Sekunden

"Die Heldinnen und Helden in den Kinderbüchern, die sind stark und schwach, mutig und ängstlich, neugierig und schüchtern. Sie sind eben ganz verschieden. Und Kinder können deren Gedanken und Gefühle aber nachempfinden und das hilft ihnen, andere Kinder dann auch besser zu verstehen."

Sprecher: Und Kinder werden klüger durchs Vorlesen und Lesen:

O-Ton: Stefanie Becker: 20 Sekunden

"In den Büchern geht es um Ritter und Elfen, um Raumfahrt und Abenteuer. Also, die Kinder lernen ja ganz neue Welten kennen, erweitern ihr Wissen und werden neugierig auf andere Themen. Und Vorlesen vergrößert natürlich auch den Wortschatz. Und Kinder, die zuhören, die lernen sich über längere Zeit zu konzentrieren.

Abmoderation: Jetzt sind also alle Eltern aufgerufen, Ihren Lütten heute Abend wieder vorzulesen und eine gute gemeinsame Zeit zu verbringen, rät "Baby und Familie".

