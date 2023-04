Thomas Heckh erweitert Geschäftsführung der HD Gruppe

Berlin (ots) - Mit der langfristigen Verlängerung zweier Anleihen und der Erhöhung der Zinssätze um zwei Prozent kann die Berliner Accentro Real Estate AG in schwierigem Marktumfeld einen spektakulären Erfolg verbuchen. Die Accentro-Transaktion gilt vom Ergebnis her als "WM-Sieg in der Finanzwelt". "Die Einigung ...

mehr