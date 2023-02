Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Zeitenwende

Zeitenwende? Ein Jahr nach der bemerkenswerten Rede von Scholz sieht vieles eher nach Eile mit Weile aus. So tief kann der Schreck aus Erkenntnis nicht sitzen. Für alles, was die Bundeswehr aus aktuellen Beständen an die Ukraine übergeben hat, gibt es noch kaum Nachbestellungen. Lieber sehen Regierung und Bundestag zu, wie übers Jahr allein schon die Inflation rund ein Zehntel des Sonderprogramms weggefressen hat. Die Anstrengungen haben noch gar nicht angefangen, die es bräuchte, Deutschland wieder zu so etwas wie einer Landesverteidigung zu befähigen. Denn das geht weit hinaus über die Bundeswehr. Die Einbindung von Krankenhäusern in eine funktionierende Planung für einen Verteidigungsfall, Vorrichtungen für Sperren im Straßen- und im Schienennetz - in Deutschland alles weg. Der Rückweg sieht lang, beschwerlich und extrem teuer aus.

