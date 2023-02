Stuttgarter Nachrichten

Es bleibt kompliziert

Stuttgart (ots)

Berlin hat gewählt. Aber es bleibt kompliziert. Denn das Verrückte in der Hauptstadt ist: Die Menschen sind in großer Zahl unzufrieden mit der Arbeit der Koalition aus SPD, Grünen und Linker. Und trotzdem hat sich keine klare Gegenkonstellation herauskristallisiert. Und nun: Hat die CDU als stärkste Partei automatisch den Regierungsauftrag? Nein. Es gehört zum politischen Handwerk, dass die Partei behauptet, sie allein sei jetzt am Zug. Die Realität sieht aber anders aus: Eine Regierung anführen darf - legitimerweise - derjenige, dem es gelingt, eine parlamentarische Mehrheit hinter sich zu versammeln.

