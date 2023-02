Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Boykott russischer Athleten bei Olympia

Stuttgart (ots)

Nun ist der Überlegung, auch angesichts der vielen Ausein­andersetzungen auf dieser Welt, Sportler eines Krieg führenden Landes nicht grundsätzlich in Sippenhaft zu nehmen für die absurden Ideen ihrer Machthaber, ja durchaus etwas abzugewinnen. Und doch ist schlicht nicht vorstellbar, dass sich Biathleten der beiden Nationen Seite an Seite am Schießstand stehen, während gleichzeitig in der Ukraine der Krieg tobt. Das IOC betont immer wieder, dass der Sport politisch neutral sei - und hat es folglich unterlassen, während der Olympischen Winterspiele 2022 in China das Schicksal der Uiguren und andere Menschenrechtsverletzungen zu thematisieren. Und nun? Will ausgerechnet die Organisation, die in den vergangenen Jahren so viel Vertrauen verspielt hat, eine hochpolitische Entscheidung treffen. Alles andere als die Fortsetzung des Bannes gegen den russischen und belarussischen Sport wäre ein fatales Zeichen.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell