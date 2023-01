Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

BERLINboxx kürt TOP 70: Karl Lauterbach hui, Claudia Roth pfui

Berlin (ots)

BERLINboxx, das Print- und Online-Business Magazin der Hauptstadtregion, hat zum Jahresbeginn wieder die TOP 70 der Berliner und Brandenburger Gesellschaft gekürt. Gewürdigt werden in sieben Kategorien bekannte und (noch) unbekannte Menschen und Institutionen, die durch innovative Impulse, Kreativität oder vorbildliches Engagement Berlin positiv geprägt haben.

Zu den Überraschungen der von Redaktion und LeserInnen gewählten KandidatInnen zählt in diesem Jahr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Kategorie "Masterminds". Trotz heftigem politischem und medialem Gegenwind plant der SPD-Spitzenpolitiker den Systemwechsel im Gesundheitsbereich und verspricht eine Revolution im Krankenhauswesen.

In der Kategorie "Leader" überzeugte Newcomerin Vanessa Rittinger. Sie managt als Projektleiterin bei Stadler in Berlin-Pankow die Produktion von bis zu 1.500 neuen U-Bahnen für die Berliner Verkehrsbetriebe. Die ersten Züge sollen schon im Frühjahr rollen, im Herbst kann dann der Probebetrieb starten.

Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. In der Kategorie "Nervige" schaffte es Kulturstaatsministerin Claudia Roth diesmal ganz nach vorn. Redaktion und LeserInnen würdigen auf diese Weise die Grüne Bilderstürmerin. Sie will Preußen im Namen der Stiftung Preußischer Kulturkampf tilgen und stört sich an der christlichen Kuppelinschrift des Humboldt Forums.

Die TOP 70 können nur eine subjektive Momentaufnahme sein. Jede/r Auserwählte/r hat die Chance, in diesem Jahr an den Erfolg anzuknüpfen, aber auch sich zu wandeln oder für eine andere Kategorie zu empfehlen. Die aktuelle Liste aller gekürten Menschen und Institutionen bietet die aktuelle Ausgabe der BERLINboxx: www.berlinboxx.de

Original-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell