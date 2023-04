Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP)

Schlaganfallprophylaxe per Smartwatch

Das Deutschland-EKG: CardioCheck gibt Klarheit bei Vorhofflimmern

Hamburg (ots)

Fachärztliche Überprüfung eines EKG aus der Armbanduhr? "CardioCheck by myritmo", das innovative Angebot des Hamburger Medizinunternehmens dpv-analytics, macht es jetzt möglich. Einfach per E-Mail, ein ärztlich validierter Bericht liegt innerhalb kürzester Zeit vor. Erste Warnhinweise auf Vorhofflimmern als Vorbote eines Schlaganfalls können so schnell und zuverlässig abgeklärt werden. Das Beste ist, zum Start ist dieser Service für alle kostenfrei nutzbar - ein echtes Deutschland-EKG.

Modelle wie die Apple Watch und Withings Scan Watch zeichnen Kurzzeit-EKGs in einer Länge von 30 Sekunden auf. Zeigen sie Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern, ist beim medizinischen Laien Panik programmiert. "Unser CardioCheck bringt die Lösung", erklärt Dr. Philip Nölling, Geschäftsführer der dpv-analytics GmbH. "Wir sorgen für schnellstmögliche Gewissheit, wie eine EKG-Aufzeichnung aus dem Handy medizinisch zu bewerten ist."

Das Hamburger Medizinunternehmen dpv-analytics macht modernste Herzvorsorge sicher, einfach und möglichst sofort verfügbar. So funktioniert auch der CardioCheck by myritmo völlig unkompliziert: Eine EKG-Aufzeichnung wird direkt aus dem Handy per E-Mail an cardio@myritmo.de geschickt. Die eingesandten EKG-Daten werden umgehend von medizinischem Fachpersonal in Hamburg ausgewertet. Innerhalb eines Werktages wird ein ärztlich validierter Bericht per E-Mail zurückgeschickt. Einziger Aufwand: Ein Bestellformular muss im Internet ausgefüllt werden. Im Aktionszeitraum bis Ende Mai ist das Angebot kostenfrei, danach müssen 4,90 Euro mit PayPal bezahlt werden.

"Vorhofflimmern kann, wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird, gravierende Folgen haben. Das wollen und werden wir ändern", verspricht Dr. med. Stephan Kranz, ärztlicher Geschäftsführer von dpv-analytics. Fast jeder fünfte Schlaganfall in Deutschland geht auf Vorhofflimmern zurück. "Das sind über 70.000 Schlaganfälle im Jahr, die häufig einen sehr schweren Verlauf haben." Das müsse nicht sein, so Dr. Kranz. Werde Vorhofflimmern rechtzeitig erkannt, lasse es sich mit modernen Medikamenten gut behandeln.

Armbanduhren mit eingebauter intelligenter Computertechnologie geben inzwischen zuverlässig erste Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dr. Kranz warnt jedoch: "Eine Smartwatch ersetzt keine medizinische Diagnose. Eine erfasste Rhythmusstörung sollte in jedem Fall ärztlich überprüft werden." In unserem überlasteten Gesundheitssystem müssen Betroffene aber oft Wochen oder auch Monate auf einen Termin beim Facharzt warten. "Diese Versorgungslücke wird mit unserem CardioCheck endlich geschlossen", so Dr. Philip Nölling.

www.myritmo.de/cardiocheck

Über dpv-analytics

dpv-analytics wurde 2018 von drei Hamburger Ärzten mit der Vision gegründet, neue Maßstäbe in der Schlaganfall-Prophylaxe zu setzen. Entsprechend dem Motto Vorbeugen statt Behandeln entwickelten sie das Mini-EKG ritmo, das mit dem German Medical Award als innovativstes medizinisches Produkt 2021 ausgezeichnet wurde. Das Mini-EKG ist für jeden Menschen überall nutzbar. Sowohl der ritmo als auch die Analysesoftware sind EU-weit als Medizinprodukt der Klasse IIa zugelassen.

Kontakt: Andreas Feike // +49 40 3503131-60 // a.feike@dpv-analytics.com // Hamburg

Original-Content von: Vereinigung Berliner Pressesprecher (VBP), übermittelt durch news aktuell