Heilsamer Placebo-Effekt

Der Glaube an die Wirksamkeit hilft bei der Genesung

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Der so genannte Placebo-Effekt ist in der Bevölkerung umstritten, manche denken dabei an wirkungslose Zuckerpillen oder Kochsalzspritzen. Dabei ist der Placebo-Effekt wissenschaftlich nachweisbar und in der Medizin wächst das Interesse daran, wie man ihn am besten nutzen kann. Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: Unter Wissenschaftlern gilt der Placebo-Effekt mittlerweile als bewiesen. Nachdem viele Ärztinnen und Ärzte lange Zeit die Behandlung mit Placebos ablehnten, ändert sich dies nun. Es geht dabei nicht um Schein-Medikamente, sondern darum, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen, sagt Andrea Mayer-Halm von der Apotheken Umschau:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 18 sec.

"Da geht es vor allem um eine Erwartung, die ich an das Placebo knüpfe. Wenn diese Erwartung gut ist, dann bringt das meine körpereigenen Heilkräfte in Gang. Das Placebo selbst, also dieses Schein-Medikament, sei das jetzt eine Pille, eine Spritze oder ein Pflaster, das ist nur ein Hilfsmittel."

Sprecherin: Placebos haben sich bewährt, mittlerweile werden sie bei verschiedenen Krankheiten sehr erfolgreich eingesetzt:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 14 sec.

"Besonders deutlich zeigt sich der Placebo-Effekt zum Beispiel bei Depressionen oder bei der Behandlung von Schmerzen. Aber er funktioniert auch bei Herz-Kreislauf-Leiden und vielen anderen Krankheiten."

Sprecherin: Der Placebo-Effekt lässt sich auch im Alltag für unsere Gesundheit nutzen. Er kann zum Beispiel Menschen helfen, die eine Vielzahl von Medikamenten verschrieben bekommen haben:

O-Ton Andrea Mayer-Halm 23 sec.

"Jetzt könnte ich zu meinem Hausarzt gehen und ihn fragen, ob ich nicht vielleicht ein Medikament durch ein Placebo ersetzen könnte, zum Beispiel - wo das funktionieren könnte - bei einem Schlafmittel. Dadurch ließen sich die Nebenwirkungen reduzieren. Wichtig ist: ich spreche mich ganz klar mit meiner Ärztin oder dem Arzt ab. Also, jetzt nicht die Medikamente im Alleingang absetzen."

Abmoderation: Placebos sind rezeptfrei in der Apotheke zu bekommen, dort und in der Apotheken Umschau erfahren Sie auch, wie Sie die nebenwirkungsfreien Mittel für ihre Gesundheit am besten einsetzen können.

