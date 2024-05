NDR Norddeutscher Rundfunk

Streaming Paradise: ARD und NDR mit Messeauftritt auf der OMR

Highlights der ARD Mediathek auf der großen Leinwand: ARD und NDR bringen exklusive Previews auf die Digitalmesse OMR in Hamburg. Mehrere tausend Messebesucherinnen und -besucher können die Mockumentary "Player of Ibiza" und die Dokumentation "Wir Weltmeister - Abenteuer Fußball-WM 2014" bereits vor Veröffentlichung sehen.

Die Previews werden ergänzt durch Talks mit den Protagonistinnen und Protagonisten der jeweiligen Sendung. Das Team von "Player of Ibiza" um die Regisseure Bruno Alexander und Emil Belton, NDR Redakteurin Sabine Holtgreve und Schauspielerin Altine Emini sprechen über Regelbruch als Prinzip, digitales Guerilla Marketing und erfolgreiches Impro-Teamwork.

Bei "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" geben Benedikt Höwedes, Bastian Schweinsteiger und die NDR Autoren Sven Kaulbars und Martin Roschitz einen Einblick in die besondere Doppel-Produktion von Serie und Podcast und verraten, wie man eine Geschichte erzählt, deren Ende schon jeder kennt, liebt und feiert.

Im Streaming Paradise: Spannende Talks auf der ARD Stage

ARD und NDR bieten am gemeinsamen Messestand am 7. und 8. Mai zehn Talks zu verschiedenen Themen rund um Streaming und digitale Formate an. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Inhalte von ARD Mediathek und ARD Audiothek, unter dem Motto "Deep Dive Into Streaming Paradise". Moderator Daniel Bröckerhoff führt durch das Programm und spricht unter anderem mit den Macherinnen und Machern von "Player of Ibiza" über die neue Mockumentary, mit Barbara Schöneberger und Aminata Belli über die Zukunft von Talkshows und mit Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes und dem Team von "Wir Weltmeister" über die Herausforderung, emotionale Momente nach Jahren wieder erlebbar zu machen. Die Talks von der ARD Bühne werden live in die ARD Audiothek gestreamt, um so weitere Interessierte zu erreichen.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann:

"Die OMR hat in diesem Jahr viel zu bieten. Wir stellen exklusiv die Formate 'Player of Ibiza' und 'Wir Weltmeister' vor. Diese Produktionen belegen eindrucksvoll die Innovationskraft von NDR und ARD in der digitalen Medienlandschaft. Und wir freuen uns darauf, mit dem Publikum der OMR über die Zukunft crossmedialer Programmstrategien ins Gespräch zu kommen."

Sophie Burkhardt, Channel-Managerin ARD Mediathek:

"Die ARD Mediathek darf auf der OMR als größte Streaming-Plattform in Deutschland natürlich nicht fehlen. Neue digitale Features und innovative Programmideen für die Mediathek stehen in den Startlöchern. Wir freuen uns, darüber mit vielen Jungen und Kreativen in den Austausch zu kommen und zu zeigen, was State of the ARD ist."

Tagesschau, funk, der Sportsommer und die Zukunft des Fernsehens

Auch auf den großen OMR-Bühnen sprechen Macherinnen und Macher aus der ARD über digitale Themen: Am Dienstag (7. Mai) geht es darum, wie die Weiterentwicklung der Traditionsmarke tagesschau ins Digitale geglückt ist. Funk, das Content Netzwerk von ARD und ZDF, bittet zu Games und Realtalk ins "World Wide Wohnzimmer". Am Mittwoch diskutiert der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke über die Zukunft des Fernsehens; das ARD-Team der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele stellt die große ARD-Digitaloffensive im Sportbereich vor.

Der NDR war bereits 2023 gemeinsam mit der ARD mit einem Stand auf der Digitalmesse OMR vertreten, um auf die digitalen Angebote der ARD aufmerksam zu machen. Federführer für das Projekt ist der Norddeutsche Rundfunk. Die OMR findet am 7. und 8. Mai 2024 in den Hamburger Messehallen statt.

Programmhinweis:

"Player of Ibiza" ist ab 10. Mai in der ARD Mediathek abrufbar und aktuell in den Pressevorführraumen vom NDR und Das Erste zu sehen. Mehr Infos: https://story.ndr.de/player-of-ibiza/index.html

Der Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" ist ab 7. Mai in der ARD Audiothek verfügbar und aktuell in den Pressevorführräumen vom NDR und Das Erste abrufbar. Die Dokuserien "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" ist ab 22. Mai als vierteilige Serie in der ARD Mediathek verfügbar. Die ersten beiden Folgen der Dokuserie sind ab 7. Mai in den Vorführräumen zu sehen.

