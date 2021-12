STYLEBOOK

"Ein LIKE ist mehr wert als ein Kompliment": STYLEBOOK veröffentlicht Beauty Impact Report 2021

Soziale Medien beeinflussen Selbstwertgefühl gerade junger Frauen

Berlin (ots)

Wie wirkt sich Social Media auf unsere mentale Gesundheit aus? Was macht es mit uns, wenn wir virtuell viel Zuspruch bekommen, etwa durch Likes und Kommentare? Und wie reagieren wir, wenn all das ausbleibt oder wir online plötzlich angefeindet werden?

Um diese Fragen dreht sich der Beauty Impact Report 2021, eine repräsentative Studie, in Auftrag gegeben von STYLEBOOK, dem digitalen Lifestyle-Angebot von BILD, und dem Marktforschungsinstitut INNOFACT. Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung wurden insgesamt 1.016 Frauen im Alter zwischen 16 und 85 Jahren mittels Onlinefragebogen im Zeitraum vom 18.08.2021 bis zum 23.08.2021 befragt. Der Beauty Impact Report 2021 wurde heute unter STYLEBOOK.de/beautyimpactreportvorgestellt und veröffentlicht. Dieser steht auch zum Download bereit.

Daniela Garrasi Redaktionsleitung STYLEBOOK.de: "Der Konsum und die Teilhabe von Social Media hat einen großen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit, unser Selbstbild und unsere Schönheit. Dies zeigt der Beauty Impact Report 2021, für den STYLEBOOK mehr als 1000 Frauen aus ganz Deutschland befragt hat. Jede zweite Befragte unserer Umfrage etwa hat Angst, gar kein Like zu bekommen, 28 Prozent der jüngeren Frauen fühlen sich durch Influencer-Content zu Schönheitseingriffen animiert, fast 50 Prozent von ihnen fühlen sich sogar unter Druck gesetzt. Zeit, das zu ändern."

Die Ergebnisse des Beauty Impact Report 2021 im Überblick:

Ein Like ist mehr wert als ein Kompliment des Partners oder von Freunden

Für jeden vierten der Befragten ist ein Like in den sozialen Netzwerken wichtiger als ein Kompliment des Partners oder der Partnerin oder aus dem realen Freundeskreis. Daher treffen auch ausbleibende Likes vor allem Jüngere, fast 37 Prozent hegen Selbstzweifel, wenn keine Likes gesendet werden. Auffällig auch: Gut 80 Prozent der Frauen zwischen 16 und 39 Jahren, die wöchentlich mindestens einmal posten, bejahten die Aussage: "Ich fühle mich gut, wenn ich Likes bekomme" - eine deutlich höhere Zahl als jene Frauen, die angaben, dass ihnen Likes nichts bedeuten würden.

Fast jede zweite Befragte hat Angst, kein Like zu bekommen

Knapp über 40 Prozent in der befragten Altersgruppe zwischen 16 bis 39 Jahren gaben an, Angst davor zu haben, für gepostete Beiträge kein Like bzw. keine Views zu bekommen. Bei den Befragten über 60 Jahre bejahten nur knapp zwölf Prozent die Frage nach der Angst bei ausbleibenden positiven Reaktionen auf gepostete Beiträge.

Soziale Medien animieren zu Schönheitsoperationen bzw. minimalinvasiven Eingriffen

In der Altersgruppe zwischen 16 und 39 Jahren bestätigten knapp 28 Prozent, dass sie sich durch den Konsum von Content von Influencerinnen und Influencern zu einem Schönheitseingriff verleiten ließen, sogar 46 Prozent der betreffenden Frauen zwischen 16 und 39 gaben an, sich "durch den hier gezeigten Content unter Druck gesetzt" gefühlt zu haben.

Fettabsaugung, Nasenkorrektur, und Brustvergrößerung gehören zu den beliebtesten Schönheits-Eingriffen

Bei den im Rahmen des "Beauty Impact Report 2021" befragten Frauen, die ernsthaft über einen Beauty-Eingriff nachdenken, liegt in der Altersgruppe zwischen 16 und 39 Jahren die Fettabsaugung auf Platz eins, gefolgt von der Nasenkorrektur, Brustvergrößerung und Bruststraffung. Bei den zwischen 40- und 59-Jährigen ist mit 36 Prozent die Bauchdeckenstraffung auf dem ersten Platz, gefolgt von der Fettabsaugung und dem Facelift. Bei den befragten Frauen ab 60 ist mit 44 Prozent die Bauchdeckenstraffung der beliebteste Beauty-Eingriff, gefolgt von Facelift und Fettabsaugung.

Mehr als jede Zweite hat schon sexistische Nachrichten erhalten

71 Prozent der 16- bis 39-Jährigen haben bereits sexistische Nachrichten erhalten, in der Altersgruppe zwischen 40 und 49 sind es 50 Prozent. Fast ein Viertel hat schon einen Shit-Storm erlebt und 28 Prozent geben an, bereits Hasskommentare unter den eigenen Beiträgen vorgefunden zu haben.

Das Wohlbefinden von Frauen steigt mit zunehmendem Alter

Frauen zwischen 40 und 59 Jahren zeigten in der Studie deutlich höhere Werte von Selbstwertgefühl, Körperbewusstsein und psychischem Wohlbefinden.

Original-Content von: STYLEBOOK, übermittelt durch news aktuell